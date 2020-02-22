«Здесь очень напряжённо». В Минске стартует первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду

Новости Беларуси. В Минске стартует личное первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду. Самое интересное запланировано на 23 февраля: в 10:00 стартует личное первенство среди руководителей ведомств и организаций, а также начнется финальный этап, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организаторы соревнований – БФСО «Динамо», Национальный олимпийский комитет и Белорусская ассоциация бильярдного спорта. Среди участников – представители МВД, МЧС, Следственного комитета.

Игорь Оберемко, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:

В этом году получилось так, что у нас, по сути, две команды Министерства внутренних дел. Получилось так, что по сетке сильнейшие команды сошлись между собой. Очень сильные команды представлены другими ведомствами: Генеральной прокуратурой, также очень серьезная команда пограничных войск. Поэтому здесь очень напряженно.

Иван Бузовский, представитель команды Института национальной безопасности Республики Беларусь:

Мы выставили молодую команду. Тренировались у себя в институте. Ребята перспективные, занимают призовые места в нашем учреждении. Ну вот, они выступили, где-то в серединке оказались на первый раз. Это такой опыт.