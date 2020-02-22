Александр Сингаевский о матче с МАПИДом: игроки, вышедшие на замену, испортили всю картину

Новости Беларуси. Волейбольный «Строитель» обыграл МАПИД на домашней площадке. Речь о Чемпионате Беларуси. В первой половине встречи хозяева подтвердили статус фаворитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете они разгромили соперника 25:6, вторую партию взяли 25:15. Казалось бы, у МАПИДа не осталось шансов, но подопечные Владимира Мойсиевича так точно не считали. Третий сет они у «Строителя» буквально вырвали – 25:21. Но дальше побороться не получилось: минчане взяли четвертый сет со счетом 25:17 и оформили победу.

Александр Сингаевский, главный тренер команды «Строитель»:

Игроки, вышедшие на замену, испортили всю картину, скажем так. Масса ошибок, разладилась игра, и этим воспользовались наши молодые соперники. Я скажу, что до середины четвертой партии была равная игра.