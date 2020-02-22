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Александр Сингаевский о матче с МАПИДом: игроки, вышедшие на замену, испортили всю картину

22 февраля 2020 17:25
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Новости Беларуси. Волейбольный «Строитель» обыграл МАПИД на домашней площадке. Речь о Чемпионате Беларуси. В первой половине встречи хозяева подтвердили статус фаворитов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Сингаевский о матче с МАПИДом: игроки, вышедшие на замену, испортили всю картину-1

В первом сете они разгромили соперника 25:6, вторую партию взяли 25:15. Казалось бы, у МАПИДа не осталось шансов, но подопечные Владимира Мойсиевича так точно не считали. Третий сет они у «Строителя» буквально вырвали – 25:21. Но дальше побороться не получилось: минчане взяли четвертый сет со счетом 25:17 и оформили победу.

Александр Сингаевский о матче с МАПИДом: игроки, вышедшие на замену, испортили всю картину-4

Александр Сингаевский, главный тренер команды «Строитель»:
Игроки, вышедшие на замену, испортили всю картину, скажем так. Масса ошибок, разладилась игра, и этим воспользовались наши молодые соперники. Я скажу, что до середины четвертой партии была равная игра.

Александр Сингаевский о матче с МАПИДом: игроки, вышедшие на замену, испортили всю картину-7

Таким образом, завершен предварительный этап чемпионата страны. Сейчас турнирную таблицу возглавляет «Строитель». Его принципиальный соперник – солигорский «Шахтер» – на второй позиции.

# Волейбол # Александр Сингаевский # Фотофакт

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