В Минске завершился международный юношеский турнир по гандболу. Золото и серебро у белорусских команд

Новости Беларуси. В Минске завершился международный турнир по гандболу среди юношей 2006/2007 годов рождения, посвященный Дню защитника отечества. В состязаниях приняли участие команды из восьми стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучше всех проявили себя хозяева старта из команды СКА-Юни-1. Они выиграли все матчи и заслуженно завоевали золотые награды. Вторыми стали также белорусы: серебро получили воспитанники СДЮШОР № 8 города Гродно. А вот бронзовые медали покинули пределы страны, их увезла с собой команда «Портовик» из Украины.

Помимо командных призов в каждой из дружин был определен лучший исполнитель. Впрочем, награды – дело наживное. Гораздо важнее то, что ребята получили возможность оценить свои силы в соревновательной атмосфере.

Елена Горавская, директор ДЮСШ им. С. П. Мирановича:

Конечно, как любому человеку, всегда хочется идти вверх. Мы добиваемся, и спортсменами становятся только те, кто к чему-нибудь стремится. И мы всячески поддерживаем и развиваем в наших спортсменах-учащихся эти качества.