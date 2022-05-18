Пляжный волейбол. Белорусы Дедков и Петрушко завершили выступление на 4-м этапе открытого ЧР

Новости Беларуси. Белорусский дуэт Александр Дедков и Павел Петрушко завершил выступление на четвертом этапе открытого чемпионата России по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/4 финала наши спортсмены не смогли справиться с титулованной и сыгранной российской парой Красильников/Семенов – 12:21, 16:21. Шанс реабилитироваться нашим парням предоставится совсем скоро. Пятый этап соревнований, в котором белорусы также примут участие, стартует 20 мая.