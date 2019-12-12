Здесь будут учиться будущие тренеры. В БГУФК открыли кабинет в память о футбольном функционере Викторе Шукане

Новости Беларуси. 12 декабря в Белорусском государственном университете физической культуры был открыт кабинет в память о футбольном функционере Викторе Шукане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 12 декабря в Белорусском государственном университете физической культуры был открыт кабинет в память о футбольном функционере Викторе Шукане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Виктор Иосифович 36 лет возглавлял кафедру футбола и хоккея в вышеназванном университете. За время своей профессиональной деятельности Шукан воспитал немало тренеров-преподавателей по футболу. В последние годы он возглавлял Комитет по клубному лицензированию, являлся заместителем председателя судейского комитета, входил в состав комитета по этике, а также выполнял функции инспектора на матчах высшей лиги.
Инициативу открытия кабинета проявили друзья, а университет и федерация футбола поддержали идею. Сегодня на официальной части присутствовали студенты, коллеги и друзья известного преподавателя.
Андрей Василевич, заведующий кафедрой футбола и хоккея БГУФК:
В первую очередь, конечно, учебная аудитория. Здесь будут проходить занятия, наши семинары, научные конференции. Здесь будет проходить теоретическая подготовка футбольно клуба «Ошмяны-БГУФК», нового клуба «Динамо-Минск» женского.
В первую очередь, это учебный кабинет, где будущие тренеры будут получать азы и грызть гранит нелегкой футбольной науки.
К слову, до открытия кабинета также состоялся дебютный турнир по мини-футболу памяти Виктора Иосифовича Шукана.