Здесь будут учиться будущие тренеры. В БГУФК открыли кабинет в память о футбольном функционере Викторе Шукане

Новости Беларуси. 12 декабря в Белорусском государственном университете физической культуры был открыт кабинет в память о футбольном функционере Викторе Шукане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Иосифович 36 лет возглавлял кафедру футбола и хоккея в вышеназванном университете. За время своей профессиональной деятельности Шукан воспитал немало тренеров-преподавателей по футболу. В последние годы он возглавлял Комитет по клубному лицензированию, являлся заместителем председателя судейского комитета, входил в состав комитета по этике, а также выполнял функции инспектора на матчах высшей лиги.

Инициативу открытия кабинета проявили друзья, а университет и федерация футбола поддержали идею. Сегодня на официальной части присутствовали студенты, коллеги и друзья известного преподавателя.