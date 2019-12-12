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Как проходит матч между сборными Беларуси и Норвегии в молодёжном ЧМ по хоккею: прямое включение

12 декабря 2019 17:58
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Новости Беларуси. 12 декабря в «Чижовка-Арене» в Минске в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею проходит матч между командами Беларуси и Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как складывается противостояние, расскажет корреспондент Наталья Федорцова.

Как проходит матч между сборными Беларуси и Норвегии в молодёжном ЧМ по хоккею: прямое включение-1

Наталья Федорцова, корреспондент:
Наши ребята чуть не забили, но не в этом пока суть. Цифры на табло – 0:1 и, к сожалению, не в нашу пользу. Сборная Норвегии ведет, хотя это именно тот соперник, которого наша команда должна обыгрывать. И не сказать, что наши ребята делают что-то не так. Может быть, на подопечных Дмитрия Дудика стало влиять то обиднейшее поражение в игре со сборной Латвии. А латвийцы, в свою очередь, сегодня еще раз подтвердили свой статус лидера, забросив 9 шайб против одной сборной Словении.

Также австрийцы сегодня оказались сильнее сборной Дании – 4:2.

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Как проходит матч между сборными Беларуси и Норвегии в молодёжном ЧМ по хоккею: прямое включение-4

Олаф Эллер, главный тренер молодежной сборной Дании по хоккею:
На чемпионате у нас пока что было три игры и все были тяжелы по-своему. Но австрийская сборная доставила нам больше всего проблем.

В воскресенье мы играем с Беларусью. Но прежде всего фокусируемся на матче, который состоится завтра. И уже затем начнем готовиться к поединку против вашей команды.

Австрийцам еще предстоит сыграть со сборной Латвии.

Как выглядит медаль молодёжного ЧМ по хоккею, показали корреспонденту СТВ

Как проходит матч между сборными Беларуси и Норвегии в молодёжном ЧМ по хоккею: прямое включение-7

Подробности – в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Наталья Федорцова # Фотофакт

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