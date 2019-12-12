Сборная Беларуси обыграла хоккеистов из Южной Кореи на «Турнире шести наций» в Будапеште

Новости Беларуси. Вторую победу на «Турнире шести наций» в Будапеште добывает национальная сборная Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Михаила Захарова в напряженном матче одержала победу над Южной Кореей.

Основное время завершилась вничью – 5:5, а в овертайме наши земляки забросили победную шайбу. По два гола в составе белорусской команды забросили Джефф Платт и Михаил Стефанович. Также отличились Александр Когалев и Дмитрий Буйницкий. Напомним, что ранее наша дружина обыграла украинцев – 4:1.