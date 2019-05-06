«Здесь больше работа над собой, нежели с соперником»: в Беларуси выбрали сильнейших лучников

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат страны по стрельбе из лука. Турнир был тестовым перед вторыми Европейскими играми, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участие в нем приняли около 80 лучников. Состязались спортсмены в индивидуальных и командных соревнованиях как в классическом, так и в блочном луке. Лидерство по большинству позиций у атлетов из Могилевской области. Так как соревнования проходили на открытом воздухе, погода периодически вносила свои коррективы.

Борис Исаченко, главный судья соревнований:

К сожалению, погода нам подложила, как говорится, неприятность. Потому что сегодня тихо, а три дня перед этим был сильный ветер боковой. Это, конечно, влияет на результат. На цифровой результат.

Марина Цуканова, бронзовый призер в стрельбе из блочного лука:

Ты знаешь, как стреляет человек рядом с тобой, ты знаешь, на что он способен, поэтому психологически это немножко труднее. Когда встречается человек, которого ты не знаешь, есть шанс, что ты можешь стрелять лучше. Но в любом случае стрелять нужно так, как ты умеешь. Нельзя прыгнуть выше головы, поэтому здесь больше работа над собой, нежели работа с соперником.