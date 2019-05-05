Никита Цмыг о серебре в Баку: «Был готов просто доплыть эту дистанцию и утонуть»

Новости Беларуси. Пока кто-то в нетерпении готовится ко вторым Европейским играм в Минске, кому-то приходится только вспоминать эмоции первого подобного мультифорума, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Плавание не будет представлено на Играх в Минске, а потому белорусским пловцам остается только поддерживать своих соотечественников. А для кого-то, может быть, стать примером. Серебряный призер игр в Баку Никита Цмыг поделился эмоциями своего медального заплыва четырехлетней давности. «Мы ехали туда и чувствовали, что, можно сказать, творим историю» Никите Цмыгу в июне 2015 было всего 18 лет, и первые Европейские игры для него – один из первых крупных стартов в карьере.

Никита Цмыг, серебряный призер первых Европейских игр:

Мы ехали туда и чувствовали, что мы, можно сказать, творим историю сейчас. «Больше ничего не будет, должен выложиться на все 100 %» Тем не менее, в Баку пловцы отправлялись без особого давления – горы медалей никто не требовал. В финале стометровки на спине Никита стал восьмым, на пятидесятке в финал не пробился. На последней, третьей дистанции 200 метров с каждым заплывом белорус ускорялся. Предварительный заплыв – 2 минуты 2,69 секунд. Полуфинал – почти на 2 секунды быстрее.

Никита Цмыг:

И вот в последней дистанции, то есть уже в финале, я стоял и думал: все, это моя последняя дистанция, большего ничего не будет, я должен выложиться на 100% и показать все, что я могу. Я уже был готов просто доплыть эту дистанцию и утонуть, потому что я был готов выложиться на все 100 %. И мои последние 50 метров финишные я так и плыл. Я себя настраивал, что все, я заканчиваю этой дистанцией сегодняшний день, заканчиваю эти соревнования, что больше ничего не будет, должен выложиться на все 100 % . Только перед награждением понял, что действительно из всех я сейчас второй и что я круто сделал все На дистанции Никита действительно отдал все силы. И то, что все старания воздались, понял не сразу.

Никита Цмыг:

Сначала я увидел время, потом увидел место, и такой типа «второй». Ну, и как это обычно бывает – вот я доплываю, касаюсь, вижу время, место и еще не осознаю до конца. То есть я понимаю: да, время хорошее, но не осознаю, что это второе место. Осознал, наверное, что я стал вторым уже только когда мы сидели в комнате перед награждением. Там был россиянин, англичанин и я. И мы что-то общались между собой, и проходил кто-то из тренеров и поздравил нас всех, что мы молодцы, мы хорошо поработали. И тогда я понял, что действительно из всех я сейчас второй и что я круто сделал все.

«Когда ты находишься в центре этого стадиона, то чувствуешь себя как в центре жизни» Медаль Никиты – особенная. Его итоговое время – минута 56,89 секунд – на тот момент новый рекорд Беларуси и единственная награда у наших пловцов в Баку. Кроме того, эта медаль стала для нашей национальной команды заключительной на турнире, 43-й.

Никита Цмыг:

Я остался последним с медалью. Моя медаль была последней в команде, и мне сказали, что вот все, у тебя медаль, давай ты будешь знаменосцем. Это было очень круто, потому что… не знаю, как другие люди, я ни разу не был на стадионе или на каком-то событии именно на самом стадионе, а не на трибунах. И когда ты находишься в центре этого стадиона, когда вокруг тысячи людей, фоткают, телекамеры, музыка играет, то ты чувствуешь себя как в центре жизни. Все происходит вокруг тебя, и ты в центре этого всего – это очень круто. Честно, я чувствовал себя по возвращению домой немножечко странно, потому что мы прилетели в аэропорт и все тоже начали поздравлять, всех, кто прилетел, и меня тоже. Поздравляли, хвалили, меня завезли на машине почти до дома, и это было приятно, потому что никогда такого не было. Тогда в Баку 18-летний Никита был участником юниорского плавания. За четыре года многое изменилось.

Никита Цмыг:

После первых Европейских игр я обновил еще несколько раз рекорды республики взрослые на 250 и 100 метров. Съездил на Олимпиаду в Рио – это, наверное, одно из самых значимых событий. «Было круто, потому что вот это общение, оно… его ничем нельзя описать! Нигде такого нельзя встретить» Кстати, игры в Баку стали хорошей подготовкой к Олимпиаде не только в спортивном плане.

Никита Цмыг:

Это было очень похоже, потому что это была та же олимпийская деревня закрытая, где только спортсмены и больше никого. По поддержке на соревнованиях было очень похоже. Потому что когда все трибуны начинают кричать на финале, ты чувствуешь эту дрожь от трибун от хлопков. Она просто по всему тебе идет, по всему телу независимо от тебя. И на Олимпиаде ты испытываешь очень схожие ощущения, только там еще сильнее, потому что люди еще больше болеют.

Если так подумать, было такое ощущение, когда мы туда приехали, что это такая небольшая модель нашего мира. Потому что там были не все, но большая часть стран – все спортсмены, всех национальностей, разных стран. Они все были рядом, жили, получается, в отдельных домах. Но мы все встречались, все пересекались, все были постоянно рядом, могли общаться с кем угодно и когда угодно. Мы менялись значками «Беларусь» с другими странами, они нам давали свои значки, и это было круто, потому что вот это общение, оно… его ничем нельзя описать! Нигде такого нельзя встретить.

«Жалко, конечно, потому что у нас есть ребята, которые могли явно претендовать на финал и медали» К сожалению, наши юные пловцы почувствовать такую атмосферу на соревнованиях в Минске не смогут. Плавание не вошло в программу вторых Европейских игр.

Никита Цмыг:

Жалко, конечно, потому что у нас есть ребята, которые могли явно претендовать на финал и медали. Жалко, но, с другой стороны, у них есть другие старты, на которых они могут показать свое лучшее время и завоевать те же медали европейского, мирового уровня. Пока мы еще не можем проводить это у себя в стране. Но я знаю, что в скором времени у нас появятся бассейны мирового стандарта, в которых мы сможем проводить соревнования любого, даже самого высокого уровня, и это будет уже довольно скоро.