Итоги тестового турнира по спортивной акробатике и планы на Европейские игры. Рассказывает Жанна Юшко

Новости Беларуси. Об итогах тестового турнира по спортивной акробатике и планах на домашние Европейские игры «Неделя спорта» поговорила со старшим тренером национальной команды Жанной Юшко.

Кристина Момот, СТВ:

Как прошел тестовый турнир, тестовые соревнования? «Мы, конечно, больше боялись, но получилось совсем неплохо» Жанна Юшко, старший тренер сборной Беларуси по спортивной акробатике:

Тестовый турнир был очень важен для нас, потому что мало того, что проверялись все службы, которые будут работать на Европейских играх, также наши спортсмены и наша команда оказались в огромнейшей арене, в которой надо было знать, где разминочный зал, как ты выйдешь на основной помост. Все это космическое пространство «Минск-Арены» надо было опробовать и в этом зале выступить. Кристина Момот:

Как ощущения? В таком грандиозном зале еще не доводилось выступать?

Жанна Юшко:

Мы, конечно, больше боялись, но получилось совсем неплохо. Успешно выступило наше женское трио, которое планируется на Европейские игры, а также смешанная пара. Кристина Момот:

В составе нашего трио, которое выступало в Баку, была замена. Это как-то повлияло? Жанна Юшко:

Состав изменился уже давно. После Баку прошло два года, и уже в новом составе они стали серебряными призерами чемпионата мира. Сработались хорошо. «Самое заводное – это наше финальное упражнение»: белорусские акробатки рассказали о подготовке к Европейским играм

Какие недочёты исправляли организаторы тестового турнира по спортивной акробатике в «Минск-Арене» Кристина Момот:

В ходе тестового турнира вы указывали организаторам на какие-то моменты, которые важны именно вам? Жанна Юшко:

Для нас очень важно, когда много участников, чтобы вовремя и правильно была включена музыка, когда спортсмены выходят на помост. А для самих организаторов были важны хронометраж и работа всех служб, чтобы вовремя спортсмены вышли на помост, сколько мы будем выходить, уходить, выставление оценок. Кристина Момот:

Все протестировалось, ваши замечания были учтены, и к Европейским играм будет исправлено?

Жанна Юшко:

Да. Потому что, например, был окончательный результат, выставлялась оценка на табло, и она в долю секунды исчезала, а она должна быть на табло несколько минут, чтобы это увидели спортсмены, судьи и зрители. По таким вопросам мы говорили, по звучанию музыки, потому что она сначала была очень тихой для нас, для этой арены, и ее сделали громче. Мечтаем о том, чтобы на Европейских играх все получилось как на тестовых Кристина Момот:

Довольны ли вы количеством завоеванных медалей, или, может быть, хотелось еще больше? Жанна Юшко:

Мы очень довольны. У нас получилось два золота в смешанных парах и два золота в трио. И конечно, мы мечтаем о том, чтобы так все получилось и на Европейских играх. Кристина Момот:

Зрители на этом турнире не очень баловали вас вниманием. Рассчитываете на Европейских играх на большее внимание? Жанна Юшко:

Я думаю, что зрителей будет очень много, потому что акробатика выступает вместе с художественной гимнастикой, и у этих видов спорта очень много зрителей, болельщиков, это очень интересно.

Ирина Лепарская: «Надеюсь, что в Европейские игры зал будет ломиться» Кристина Момот:

Какие еще старты команде предстоят перед Европейскими играми? Жанна Юшко:

Все наши важные старты уже закончены, и остается только основная подготовка перед форумом. Кристина Момот:

Наша сборная сильна на мировой арене. Перед ЕИ какие еще фамилии болельщикам надо запомнить? Жанна Юшко:

Это фамилии нашего трио женского: Вероника Набокина, Карина Сандович, Юлия Ивончик, а также смешанная пара Артур Беляков и Ольга Мельник. Это уже очень опытные и именитые спортсмены.