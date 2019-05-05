Итоги тестового турнира по спортивной акробатике и планы на Европейские игры. Рассказывает Жанна Юшко

Новости Беларуси. Об итогах тестового турнира по спортивной акробатике и планах на домашние Европейские игры «Неделя спорта» поговорила со старшим тренером национальной команды Жанной Юшко.
Новости Беларуси. Об итогах тестового турнира по спортивной акробатике и планах на домашние Европейские игры «Неделя спорта» поговорила со старшим тренером национальной команды Жанной Юшко.
Кристина Момот, СТВ:
Как прошел тестовый турнир, тестовые соревнования?
Жанна Юшко, старший тренер сборной Беларуси по спортивной акробатике:
Тестовый турнир был очень важен для нас, потому что мало того, что проверялись все службы, которые будут работать на Европейских играх, также наши спортсмены и наша команда оказались в огромнейшей арене, в которой надо было знать, где разминочный зал, как ты выйдешь на основной помост. Все это космическое пространство «Минск-Арены» надо было опробовать и в этом зале выступить.
Кристина Момот:
Как ощущения? В таком грандиозном зале еще не доводилось выступать?
Жанна Юшко:
Мы, конечно, больше боялись, но получилось совсем неплохо. Успешно выступило наше женское трио, которое планируется на Европейские игры, а также смешанная пара.
Кристина Момот:
В составе нашего трио, которое выступало в Баку, была замена. Это как-то повлияло?
Жанна Юшко:
Состав изменился уже давно. После Баку прошло два года, и уже в новом составе они стали серебряными призерами чемпионата мира. Сработались хорошо.
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Кристина Момот:
В ходе тестового турнира вы указывали организаторам на какие-то моменты, которые важны именно вам?
Жанна Юшко:
Для нас очень важно, когда много участников, чтобы вовремя и правильно была включена музыка, когда спортсмены выходят на помост. А для самих организаторов были важны хронометраж и работа всех служб, чтобы вовремя спортсмены вышли на помост, сколько мы будем выходить, уходить, выставление оценок.
Кристина Момот:
Все протестировалось, ваши замечания были учтены, и к Европейским играм будет исправлено?
Жанна Юшко:
Да. Потому что, например, был окончательный результат, выставлялась оценка на табло, и она в долю секунды исчезала, а она должна быть на табло несколько минут, чтобы это увидели спортсмены, судьи и зрители. По таким вопросам мы говорили, по звучанию музыки, потому что она сначала была очень тихой для нас, для этой арены, и ее сделали громче.
Кристина Момот:
Довольны ли вы количеством завоеванных медалей, или, может быть, хотелось еще больше?
Жанна Юшко:
Мы очень довольны. У нас получилось два золота в смешанных парах и два золота в трио. И конечно, мы мечтаем о том, чтобы так все получилось и на Европейских играх.
Кристина Момот:
Зрители на этом турнире не очень баловали вас вниманием. Рассчитываете на Европейских играх на большее внимание?
Жанна Юшко:
Я думаю, что зрителей будет очень много, потому что акробатика выступает вместе с художественной гимнастикой, и у этих видов спорта очень много зрителей, болельщиков, это очень интересно.
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Кристина Момот:
Какие еще старты команде предстоят перед Европейскими играми?
Жанна Юшко:
Все наши важные старты уже закончены, и остается только основная подготовка перед форумом.
Кристина Момот:
Наша сборная сильна на мировой арене. Перед ЕИ какие еще фамилии болельщикам надо запомнить?
Жанна Юшко:
Это фамилии нашего трио женского: Вероника Набокина, Карина Сандович, Юлия Ивончик, а также смешанная пара Артур Беляков и Ольга Мельник. Это уже очень опытные и именитые спортсмены.
Кристина Момот:
Есть ли у нас молодое поколение, резерв, который придет на смену?
Жанна Юшко:
Да, у нас подрастает молодое поколение. Без этого никак нельзя, и молодежь стимулирует более взрослых спортсменов, которые не совсем хотят оставлять спорт, когда молодежь их поджимает.
Кристина Момот:
Насколько волнительно выступать дома?
Жанна Юшко:
Наверное, все-таки сложно и на выезде, и дома выступать. Стены вроде бы помогают, но груз ответственности велик даже у ребят опытных.