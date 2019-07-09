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Завершился турнир по пятиборью Belarus Open 2019. Подводим итоги

09 июля 2019 09:14
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Новости Беларуси. В Беларуси завершился крупный международный турнир по современному пятиборью Belarus Open 2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состязания интересны тем, что позволяют участникам заработать заветные рейтинговые очки к ближайшим Олимпийским играм в Токио. Поэтому неудивительно, что соревнованиями заинтересовались спортсмены из 22 стран.

В первый день наша Ольга Силкина принесла белорусам золото. А вот парни выступили скромнее – Павел Тихонов пересек финишную черту пятым, а Илья Полозков оказался седьмым. Хотя долгое время белорусы уверенно претендовали на бронзу турнира, первое место осталось за участником Олимпийских игр 2016 года Деметром Бенке из Венгрии, вторым пришел китайский спортсмен. Белорусов опередили атлеты из Чехии.

Завершился турнир по пятиборью Belarus Open 2019. Подводим итоги-1

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Общаюсь с нашими гостями. Все высказываются очень положительно о нашем турнире. Основной хорошей оценкой является тот факт, что на международный турнир (да, он рейтинговый, в олимпийский зачет идет) приезжают из таких стран как Гватемала, Австралия. Это совсем далеко, и это далеко не соревнования категории А.

# Спортивные соревнования # Михаил Прокопенко # Фотофакт

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