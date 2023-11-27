Завершился международный турнир по вольной борьбе на призы Медведя. Сколько медалей у белорусов?

В столичном Дворце спорта завершился международный турнир «Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он собрал сильнейших представителей этого вида спорта из восьми стран.

В копилке белорусской сборной россыпь наград. Женщины завоевали 14 медалей, из них 5 – золотых. Мужчины 10 раз поднимались на пьедестал. Трижды – на верхнюю ступень. Отметим, для нашей команды это заключительный старт сезона. Теперь белорусам предстоит подготовка к следующему году, который станет олимпийским. До начала Игр в Париже осталось меньше 8 месяцев.

Ирина Курочкина, серебряный призер Олимпийских игр в Токио:

Конечно, я очень рада, что я смогла выиграть на домашних коврах. Это колоссальная поддержка наших болельщиков. Я очень рада, что смогла их порадовать, спасибо всем огромное, что пришли поболеть. Уровень турнира не упал, наоборот, масштабы растут. Я думаю, что в следующем году, когда будут Олимпийские игры, приедет больше народу, будем готовиться. Бороться, тренироваться и выигрывать – все, что в планах сегодня.

Иван Янковский, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:

Это, можно сказать, первый старт после чемпионата мира. Ребята чуть-чуть перевели дух, залечили травмы. Проверяем ребят, смотрим молодежь. На турнире всегда хорошая конкуренция, всегда приезжает много ребят. Есть призеры чемпионатов мира, участники Олимпийских игр. С января у нас пойдут турниры: турнир в Хорватии, в феврале чемпионат Европы. Через турниры готовимся к лицензионным турнирам на Олимпийские игры.

Ваграм Оганесян, главный тренер женской сборной Беларуси по вольной борьбе:

Это заключительный старт в этом году. Мы завершаем на этой ноте сезон. Этот турнир является одним из отборочных на чемпионат Европы, который пройдет в феврале. Задача только одна – это Олимпийские игры, завоевание лицензий. На сегодня у нас есть одна лицензия, которую принесла нашей стране Ванесса Колодинская. Ориентируемся мы только на Олимпиаду и мировой, европейский отборочный турнир. Он пройдет в апреле, и в мае у нас уже будет известен состав на Олимпийские игры. Турнир на призы Александра Медведя традиционный и прошел уже в 52-й раз. Эта цифра говорит о многом. Спортсмены соревнования любят и с удовольствием принимают в них участие. Ведь качество турнира неизменно остается на высоком уровне.