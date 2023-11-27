Хоккей. Беларусь U16 проиграла сверстникам из Уральского федерального округа

В Альметьевске продолжается хоккейное первенство федеральных округов в категории до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олег Малашкевич, главный тренер хоккейной сборной Беларуси (U16):

Из четырех игр вторая игра, в которой меня порадовал не счет, а само действие хоккеистов на площадке. Было хорошее движение, неплохое взаимодействие. Единственное, чего нам не хватило, мы проиграли свой пятак и не реализовали голевые моменты. А так у меня по игре нет вопросов к ребятам.

Наши ребята заняли 4-е место в своей группе и теперь в четвертьфинале сыграют с дружиной Центрального федерального округа.