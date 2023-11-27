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Хоккей. Беларусь U16 проиграла сверстникам из Уральского федерального округа

27 ноября 2023 18:13
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В Альметьевске продолжается хоккейное первенство федеральных округов в категории до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Беларусь U16 проиграла сверстникам из Уральского федерального округа-1

В понедельник, 27 ноября, состоялись заключительные матчи предварительного этапа. Команда Беларуси встречалась с лидером группы сборной Уральского федерального округа. И потерпела сокрушительное поражение с сухим счетом 0:8.

Хоккей. Беларусь U16 проиграла сверстникам из Уральского федерального округа-4

Олег Малашкевич, главный тренер хоккейной сборной Беларуси (U16):
Из четырех игр вторая игра, в которой меня порадовал не счет, а само действие хоккеистов на площадке. Было хорошее движение, неплохое взаимодействие. Единственное, чего нам не хватило, мы проиграли свой пятак и не реализовали голевые моменты. А так у меня по игре нет вопросов к ребятам.

Наши ребята заняли 4-е место в своей группе и теперь в четвертьфинале сыграют с дружиной Центрального федерального округа.

# Хоккей # Фотофакт

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