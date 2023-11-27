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Определились победители и призёры 3-го этапа Кубка Беларуси по фигурному катанию

27 ноября 2023 18:05
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Стали известны победители и призеры третьего этапа открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определились победители и призёры 3-го этапа Кубка Беларуси по фигурному катанию-1

В турнире танцевальных дуэтов первое место заняли Наталья Поживилко и Святослав Верстаков. У женщин вне конкуренции была Виктория Сафонова. У мужчин доказал свое превосходство Евгений Пузанов. Финальный этап Кубка Беларуси запланирован на февраль. Но уже совсем скоро отечественных любителей фигурного катания ожидают еще одни интересные и зрелищные соревнования. С 7 по 10 декабря на льду «Чижовка-Арены» пройдет Кубок Дружбы. В этих стартах примут участие сильнейшие спортсмены Беларуси, а также мастера фигурного катания из России, Узбекистана, Туркменистана и других стран.

# Фигурное катание # Фотофакт

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