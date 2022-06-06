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Завершились соревнования по академической гребле «Большая московская регата» – результаты белорусов

06 июня 2022 14:18
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В столице России завершились международные соревнования по академической гребле «Большая московская регата». Турнир является одним из самых престижных в своем виде спорта и проводился уже в 61-й раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В 2022 году Москва собрала более 1 200 атлетов из семи стран. В заключительный день соревнований белорусы завоевали 12 медалей, семь из которых наивысшего достоинства, а также четыре серебра и одну бронзу. Всего же в копилке наших спортсменов более 30 наград в различных классах лодок. Следующим стартом для гребцов станет чемпионат Беларуси, который пройдет в Бресте с 15 по 17 июля. В нем также примет участие и сборная России по академической гребле.  

Завершились соревнования по академической гребле «Большая московская регата» – результаты белорусов-1

Виталий Белый, главный тренер сборной Беларуси по академической гребле:  
Выступили, в принципе, неплохо, хорошо, где-то положительно, где-то выиграли какие-то классы. Но есть еще над чем работать, особенно для детей юношеского возраста, молодежной, которая мало выезжала на международные старты, опыт хороший. Есть там спортсмены, которые призеры Олимпиады, финалисты. Мы с ними поборолись, где-то выиграли. Так что нормально, можно выступать.  

# Гребля # Виталий Белый # Фотофакт

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