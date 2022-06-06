Завершились соревнования по академической гребле «Большая московская регата» – результаты белорусов

В столице России завершились международные соревнования по академической гребле «Большая московская регата». Турнир является одним из самых престижных в своем виде спорта и проводился уже в 61-й раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 2022 году Москва собрала более 1 200 атлетов из семи стран. В заключительный день соревнований белорусы завоевали 12 медалей, семь из которых наивысшего достоинства, а также четыре серебра и одну бронзу. Всего же в копилке наших спортсменов более 30 наград в различных классах лодок. Следующим стартом для гребцов станет чемпионат Беларуси, который пройдет в Бресте с 15 по 17 июля. В нем также примет участие и сборная России по академической гребле.