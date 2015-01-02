Завершается подготовка к Рождественскому хоккейному турниру: чем удивит открытие турнира?

Новости Беларуси. Теплый прием в честь ледовых баталий. В Беларуси уже встречают участников Рождественского хоккейного турнира любительских команд на приз Президента. До старта остается всего один день. Ледовое полотно на аренах залито, идет обкатка и проверка.

2 января в Минск прилетела первая команда-участница и дебютант турнира — сборная Объединенных Арабских Эмиратов.

Спортсмены, тренерский состав, врач и менеджеры прибыли в Минский аэропорт с двухчасовым опаданием. Им предстоит адаптироваться к белорусскому климату и обкатать минский лед. Пока же игроки делятся впечатлениями от игры белорусской команды с участием Президента в Абу-Даби.

Мухамед Элйаки, игрок национальной команды Объединенных Арабских Эмиратов по хоккею:

Команда с участием вашего Президента, которая приезжала на игру в Абу-Даби, показала хороший уровень и отличные навыки. Все, кто пришел посмотреть, под впечатлением. Поэтому сейчас мы повышаем уровень хоккея в Арабских Эмиратах и приехали поучиться у вас. Наша цель — показать, что мы можем участвовать не только в летних видах спорта, но и в зимних.

Тем временем, подготовка площадок к турниру уже вышла на финишную прямую. Так, в «Чижовка-Арене» уже почти все готово, чтобы принять хоккеистов и болельщиков. Здесь состязания пройдут на двух площадках. На так называемом малом катке состоятся отборочные матчи группы «В», в которую вошли Россия, Финляндия, Германия и Латвия. Лед здесь залили еще до Нового года. Специалисты называют его «молодым». Теперь для того, чтобы его «состарить», сделать прочным и пригодным для хоккеистов, здесь проходят игры и массовые катания.

На большой же арене сейчас подготовка скользящей поверхности как раз в самом разгаре. Здесь пройдет финал и церемония закрытия.

Ольга Власовец, СТВ:

Полотно начали готовить к состязаниям за неделю. Вот таким вот образом заливают воду, пред этим ее очищают на молекулярном уровне, чтобы полотно обладало идеальной оптической прозрачностью.

К приему гостей готовы и раздевалки.

Неординарных требований хоккеисты не предъявляли. Поэтому райдер у всех стандартный. Оборудование внутри соответствует всем мировым требованиям.

Шкафы для одежды, приспособление для хранения клюшек, душевые и зона для приема пищи.

Елизавета Бурая, администратор отдела спортивно-массовой работы спортивного комплекса «Чижовка-Арена»:

Если не дай Бог какие-то ушибы, есть специальное массажное кресло. Им окажут медицинскую помощь, их разомнут.

Тем временем, во Дворце спорта проходит репетиция церемонии открытия турнира, которую зрители смогут увидеть здесь же уже 4 января. Как обещают режиссеры — это будет яркая симфония, в которой сольются воедино лед и музыка. Для создания получасового театрального зрелища задействовано более полутысячи специалистов.

Алексей Задков, главный режиссер XI Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента республики Беларусь:

В этом году церемония открытия посвящена именно Году Молодежи. В церемонии открытия задействованы и наши современные хореографические коллективы, воздушные акробаты, молодые музыканты. Будут применять и современные технические средства, и мультимедийную проекцию, и современное световое оборудование, и лазерное шоу.

Интрига любительских хоккейных состязаний завершится 7 января. Команда-победитель будет награждена золотыми медалями, а их капитану вручат кубок за победу в 11 Рождественском турнире, церемония закрытия состоится в «Чижовка-Арена», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.