4 января в Беларуси стартует Рождественский хоккейный турнир любительских команд на приз Президента

Новости Беларуси. Спортивный год в Беларуси по традиции начинается с Рождественского хоккейного турнира любительских команд на приз Президента. Он стартует 4 января и пройдет в Минске в одиннадцатый раз. Эти состязания называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд. 2 января в Минск начали прибывать участники турнира. Буквально час назад в Национальном аэропорту приземлился самолет с командой Объединенных Арабских Эмиратов на борту. Эта дружина — новичок турнира. Также в 2015 году впервые опробует белорусский лед команда из традиционно хоккейной Латвии.

Любительские сборные встретятся с уже полюбившимися минским болельщикам дружинами из Словакии, Швейцарии, России, Финляндии, Германии и, конечно, Беларуси. Хозяева турнира — хоккейная команда Президента — традиционно значится в числе фаворитов.

За 10 лет турнирной истории белорусы 8 раз становились обладателями заветного трофея.

Дважды чемпионский кубок выигрывали россияне. Тем не менее, каждая встреча, проходящая в рамках турнира, полна бескомпромиссной борьбы, игрового азарта, заброшенных шайб, что, в свою очередь, не может не радовать трибуны. В 2015 году, как и в 2014, ледовые баталии пройдут сразу на нескольких площадках.

Матчи команд группы «А» примет Дворец спорта. Здесь же состоится и торжественная церемония открытия турнира. Баталии группы «В» развернутся на «Чижовка-Арене».

Михаил Авдеенко, заместитель главного инженера по эксплуатации холодильного оборудования СК «Чижовка-Арена»:

Подготовка к Рождественскому турниру включала в себя замену рекламы, то есть сейчас расположена реклама, которая будет на турнире, на бортах. Производилось обновление льда, была изменена разметка в соответствии с новыми требованиями и правилами.

Интрига любительских хоккейных баталий разрешится 7 января.

Именно в этот день хоккеисты одной из команд будут награждены золотыми медалями, а их капитану вручат кубок за победу в 11 Рождественском турнире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.