Главный тренер «Ритма» о чемпионате Беларуси по индорхоккею: в первом туре как-то все раскачивались

Новости Беларуси. Подошел к концу второй тур чемпионата Беларуси по индорхоккею среди женских команд. Лучшими вновь стали спортсменки первой команды Минска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Горожанки» не проиграли ни одного матча, однако «Виктория» смогла свести поединок к ничейному результату. Практически 100%-ный итог позволил действующему победителю досрочно выйти в плей-офф. Право на медальные разборки также добыли «Виктория-1», «Ритм» и «Минск-2».

Несмотря на разделение на две группы, шанс на медальные поединки имел каждый коллектив благодаря системе «золотой шанс». Однако даже тут фавориты взяли свое.