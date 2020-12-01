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Защитник сыграл против своей прежней команды. Чем закончилась встреча «Динамо» с «Нефтехимиком»?

01 декабря 2020 21:00
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во вторник, 1 декабря, соперником нашей команды был нижнекамский «Нефтехимик».

Матч был примечателен во многом тем, что против своей прежней команды сыграл защитник «Динамо» Райан Мерфи, а в составе нижнекамцев на лед вышел бывший «зубр» Андрей Костицын.

Защитник сыграл против своей прежней команды. Чем закончилась встреча «Динамо» с «Нефтехимиком»?-1

До игры «Нефтехимик» был предпоследним на Востоке, а «Динамо» уверенно держалось в середине зоны плей-офф на Западе. Тем не менее назвать «волков» удобным соперником для минчан было нельзя – по личным встречам наша команда значительно уступала.

Между тем в 2020 году «зубры» смотрятся сильнее, что они и подтвердили на чужом льду, добыв очки уже в четвертом матче кряду. Итоговый результат – убедительная победа «Динамо», 5:1.

Защитник сыграл против своей прежней команды. Чем закончилась встреча «Динамо» с «Нефтехимиком»?-4

Заключительный матч гостевого турне «бело-синие» проведут в четверг, 3 декабря. Соперник – лидер сезона московский ЦСКА.

# Хоккей Беларуси # Райан Мерфи # Андрей Костицын # Фотофакт

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