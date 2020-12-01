Защитник сыграл против своей прежней команды. Чем закончилась встреча «Динамо» с «Нефтехимиком»?

Матч был примечателен во многом тем, что против своей прежней команды сыграл защитник «Динамо» Райан Мерфи, а в составе нижнекамцев на лед вышел бывший «зубр» Андрей Костицын.

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжило выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во вторник, 1 декабря, соперником нашей команды был нижнекамский «Нефтехимик».

До игры «Нефтехимик» был предпоследним на Востоке, а «Динамо» уверенно держалось в середине зоны плей-офф на Западе. Тем не менее назвать «волков» удобным соперником для минчан было нельзя – по личным встречам наша команда значительно уступала.

Между тем в 2020 году «зубры» смотрятся сильнее, что они и подтвердили на чужом льду, добыв очки уже в четвертом матче кряду. Итоговый результат – убедительная победа «Динамо», 5:1.