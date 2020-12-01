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Мини-футбол. ВРЗ крупно обыграл БЧ в перенесённом матче ЧБ

01 декабря 2020 12:51
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Новости Беларуси. В перенесенном матче 7-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу гомельский ВРЗ не испытал трудности в игре против БЧ. Исход встречи – 7:2 – в пользу гомельчан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Мини-футбол. ВРЗ крупно обыграл БЧ в перенесённом матче ЧБ-1

С первых минут дружина Анатолия Янковского начала навязывать свою игру сопернику. К удивлению, они ее приняли: уже в первом тайме ими было заброшено три мяча, ну а после голы посыпались как из ведра.  

Мини-футбол. ВРЗ крупно обыграл БЧ в перенесённом матче ЧБ-4

Дубли оформили Евгений Чернейко, Дмитрий Лось и Евгений Клочко, один гол на счету Дмитрия Рябцева.  

В турнирной таблице ВРЗ на третьей позиции, лидирует действующий чемпион страны оршанский «Витэн».  

# Футбол Беларуси # Анатолий Янковский # Евгений Чернейко # Дмитрий Лось # Евгений Клочко # Дмитрий Рябцев # Фотофакт

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