Мини-футбол. ВРЗ крупно обыграл БЧ в перенесённом матче ЧБ

Новости Беларуси. В перенесенном матче 7-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу гомельский ВРЗ не испытал трудности в игре против БЧ. Исход встречи – 7:2 – в пользу гомельчан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С первых минут дружина Анатолия Янковского начала навязывать свою игру сопернику. К удивлению, они ее приняли: уже в первом тайме ими было заброшено три мяча, ну а после голы посыпались как из ведра.