«Атмосфера здесь и вправду волшебная»: участники рассказывают о Всемирных детских играх победителей

Новости Беларуси. Всемирные детские игры победителей открылись 17 мая в «Раубичах». Это соревнования для ребят, которые смогли победить онкологическое заболевание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Всемирные детские игры победителей открылись 17 мая в «Раубичах». Это соревнования для ребят, которые смогли победить онкологическое заболевание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Игры съехались полсотни участников со всей страны. Легкая атлетика, плавание, шахматы, настольный теннис, мини-футбол. Для многих участие в турнире наравне со сверстниками – уже победа. Корреспондент Яна Шипко убедилась в этом.
Жизнь не оставила им выбора: научиться никогда не сдаваться. Настоящие борцы эти ребята и на дистанции – даже если тяжело, идут до конца.
По счастливым детским улыбкам и не скажешь, что каждый из ребят в своем возрасте уже победил самого тяжелого противника – онкологию. Потому этот турнир – гораздо больше, чем просто спортивные соревнования.
Атмосфера здесь и вправду волшебная. Мне здесь очень нравится. На мой взгляд это хорошая возможность, чтобы посмотреть на других ребят, познакомиться с новыми людьми. Тут все очень добродушные, отзывчивые. Все рады тебя видеть.
Лариса Ивашкевич, учредитель благотворительного фонда «Прикосновение к жизни», организатор II Национального этапа Всемирных детских игр победителей:
Благодаря этим ребятам все люди, которые нам помогали, которые помогали фонду «Прикосновение к жизни», стали добрее, становятся добрее. Поэтому, пользуясь случаем, я призываю не останавливаться и впускать в свое сердце любовь. И, конечно же, помогать этим детям. Потому что создание праздника – это очень важно в реабилитации.
Легкая атлетика, плавание, шахматы, настольный теннис, мини-футбол. Многие ребята выступают сразу во всех дисциплинах. Ведь участие здесь – уже победа!
Главное не опускать нос и не поддаваться пустякам. Иногда некоторые обижаются из-за пустяков. Лучше не обижаться и бороться до конца. Тут очень хорошо: ты общаешься с друзьями и находишь много друзей новых.
Страшный диагноз сына Светлана узнала, когда Диме было всего полгода. С болезнью удалось справиться. Кто бы тогда мог подумать, что вырастет такой богатырь, с силы воли которого можно брать пример.
Мой девиз – победа и только победа.
Мама участника II Национального этапа Всемирных детских игр победителей: нужно просто идти вперед и будет всегда победа
Готовиться к стартам ребятам, кстати, помогают профессиональные спортсмены. И пусть, к примеру, в беге дистанция всего 60 метров, эмоции на финише красноречиво говорят, как важно их преодолеть.
– Зашкаливает просто дух соревнований между моими сверстниками. Я, возможно, стал первым, но по времени не знаю – все будет сегодня смотреться судьями. А так все очень круто, нам очень нравится. Да, пацаны?
– Да!
Родители, кстати, приехали не просто поддержать ребят. Папы тоже померяются силами в футболе. Ну а счастливчиков, которые представят нашу страну на международном финале в июле в Москве, определит жребий. Ведь проигравших на Играх победителей просто нет.