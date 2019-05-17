«Атмосфера здесь и вправду волшебная»: участники рассказывают о Всемирных детских играх победителей

Новости Беларуси. Всемирные детские игры победителей открылись 17 мая в «Раубичах». Это соревнования для ребят, которые смогли победить онкологическое заболевание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Игры съехались полсотни участников со всей страны. Легкая атлетика, плавание, шахматы, настольный теннис, мини-футбол. Для многих участие в турнире наравне со сверстниками – уже победа. Корреспондент Яна Шипко убедилась в этом.

Жизнь не оставила им выбора: научиться никогда не сдаваться. Настоящие борцы эти ребята и на дистанции – даже если тяжело, идут до конца.

По счастливым детским улыбкам и не скажешь, что каждый из ребят в своем возрасте уже победил самого тяжелого противника – онкологию. Потому этот турнир – гораздо больше, чем просто спортивные соревнования.

Атмосфера здесь и вправду волшебная. Мне здесь очень нравится. На мой взгляд это хорошая возможность, чтобы посмотреть на других ребят, познакомиться с новыми людьми. Тут все очень добродушные, отзывчивые. Все рады тебя видеть.

Лариса Ивашкевич, учредитель благотворительного фонда «Прикосновение к жизни», организатор II Национального этапа Всемирных детских игр победителей:

Благодаря этим ребятам все люди, которые нам помогали, которые помогали фонду «Прикосновение к жизни», стали добрее, становятся добрее. Поэтому, пользуясь случаем, я призываю не останавливаться и впускать в свое сердце любовь. И, конечно же, помогать этим детям. Потому что создание праздника – это очень важно в реабилитации.

Легкая атлетика, плавание, шахматы, настольный теннис, мини-футбол. Многие ребята выступают сразу во всех дисциплинах. Ведь участие здесь – уже победа!

Главное не опускать нос и не поддаваться пустякам. Иногда некоторые обижаются из-за пустяков. Лучше не обижаться и бороться до конца. Тут очень хорошо: ты общаешься с друзьями и находишь много друзей новых.

Страшный диагноз сына Светлана узнала, когда Диме было всего полгода. С болезнью удалось справиться. Кто бы тогда мог подумать, что вырастет такой богатырь, с силы воли которого можно брать пример.

Мой девиз – победа и только победа. Мама участника II Национального этапа Всемирных детских игр победителей: нужно просто идти вперед и будет всегда победа

Готовиться к стартам ребятам, кстати, помогают профессиональные спортсмены. И пусть, к примеру, в беге дистанция всего 60 метров, эмоции на финише красноречиво говорят, как важно их преодолеть.

– Зашкаливает просто дух соревнований между моими сверстниками. Я, возможно, стал первым, но по времени не знаю – все будет сегодня смотреться судьями. А так все очень круто, нам очень нравится. Да, пацаны?

– Да!