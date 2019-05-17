Игорь Басинский о миксте: c таким результатом мы можем претендовать на попадание в финал Европейских игр

Новости Беларуси. Всего 34 дня осталось до старта вторых Европейских игр в Минске. В программе большого турнира значатся соревнования по пулевой стрельбе: в июне лучшие снайперы Европы разыграют 13 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

17 мая в нашей столице проходит тестовый турнир, а так же открытый чемпионат Беларуси. В четвертый соревновательный день спортсмены определяли сильнейших в новом виде программы – микст.

В очень плотной борьбе в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лежа победителей разделили всего шесть десятых. Первыми стал тандем из Польши. А вторым – белорусский дуэт Мария Мартынова и Виталий Щербацевич. Бронзовые награды достались так же белорусам, Евгении Дикой и Владимиру Чернову.

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Ввели в программу Европейских игр, сейчас опробовали его. Довольно-таки интересное упражнение. Боролись, проиграли всего лишь 0,6 – это обнадеживающий результат. На вторых Европейских играх с таким результатом мы можем претендовать на попадание в финал и борьбу за медаль.

В микстах из пневматического пистолета заявились 20 дуэтов из Беларуси, Польши, Литвы и Латвии. Лучшими в этой дисциплине стали латышская пара. Белорусы Евгений Зайчик и Татьяна Разумович расположились на второй позиции, замкнул тройку еще один белорусский дуэт – Любовь Яскевич и Андрей Казак.