Бороться до конца. Всемирные детские игры победителей открылись в Раубичах

Новости Беларуси. Всемирные детские игры победителей открылись 17 мая в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это соревнования для ребят, которые смогли победить онкологию. Национальный этап в Беларуси проходит во второй раз.

На игры вместе съехались 50 участников со всей страны. Лёгкая атлетика, плавание, шахматы, настольный теннис, мини-футбол. Многие ребята выступают во всех дисциплинах сразу. Ведь одно участие в турнире наравне со сверстниками – уже победа.

Анастасия Ступяк, участница II Национального этапа Всемирных детских игр победителей:

Главное не опускать нос, не обижаться по пустякам и бороться до конца. Тут очень хорошо, общаешься с друзьями и находишь новых.

Светлана Мартынюк, мама участника II Национального этапа Всемирных детских игр победителей:

Нужно верить, такие игры проводятся именно для наших детей, которые дают надежду выздороветь. Это не ограничение для ребенка, когда болеешь, у тебя диагноз и ты не можешь ничего. Нужно просто идти вперед и будет всегда победа.