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Бороться до конца. Всемирные детские игры победителей открылись в Раубичах

17 мая 2019 14:33
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Новости Беларуси. Всемирные детские игры победителей открылись 17 мая в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Это соревнования для ребят, которые смогли победить онкологию. Национальный этап в Беларуси проходит во второй раз.

Бороться до конца. Всемирные детские игры победителей открылись в Раубичах-1

Бороться до конца. Всемирные детские игры победителей открылись в Раубичах-3

На игры вместе съехались 50 участников со всей страны. Лёгкая атлетика, плавание, шахматы, настольный теннис, мини-футбол. Многие ребята выступают во всех дисциплинах сразу. Ведь одно участие в турнире наравне со сверстниками – уже победа.

Бороться до конца. Всемирные детские игры победителей открылись в Раубичах-6

Анастасия Ступяк, участница II Национального этапа Всемирных детских игр победителей:
Главное не опускать нос, не обижаться по пустякам и бороться до конца. Тут очень хорошо, общаешься с друзьями и находишь новых.

Бороться до конца. Всемирные детские игры победителей открылись в Раубичах-9

Светлана Мартынюк, мама участника II Национального этапа Всемирных детских игр победителей:
Нужно верить, такие игры проводятся именно для наших детей, которые дают надежду выздороветь. Это не ограничение для ребенка, когда болеешь, у тебя диагноз и ты не можешь ничего. Нужно просто идти вперед и будет всегда победа.

Бороться до конца. Всемирные детские игры победителей открылись в Раубичах-12

В течение трёх дней ребят ждёт настоящий спортивный праздник. В стороне от соревнований не остались и группы поддержки – папы посоревнуются в футболе. Ну, а 25 ребят, которые представят нашу страну в финале международных игр в Москве в июле, определит жребий.

# Онкология у детей # Светлана Мартынюк # Фотофакт

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