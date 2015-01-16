Защитник ХК «Динамо-Минск» Ник Бэйлен – об этапах карьеры, личной жизни, любимых местах Минска и своем самом странном поступке

Героем декабря по версии программы «Горячий лед» на СТВ стал защитник минского «Динамо», уроженец американской Фредонии, а с недавних пор гражданин Беларуси Ник Бэйлен. Его «Динамо» в восьми матчах декабря добилось восьми побед, а сам новоиспеченный белорус набрал 10 результативных баллов: забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.

К тому же, по итогам голосования болельщиков, был включен в первую пятерку Запада на предстоящий матч звезд КХЛ. В общем, поводов пообщаться накопилось предостаточно.

Ник Бэйлен, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Да, в декабре мы провели хорошую серию матчей. Но, знаете, это не только моя заслуга. Вся команда играла хорошо. Мы хорошо отрабатывали в защите, ребята в большинстве отлично работали. И когда команда делает такую серию из побед, это общий успех.

Когда я закончил колледж, почти сразу же получил травму. И это лишило меня возможности выступать в АХЛ. Я поправился, все-таки провел несколько матчей подряд в этой Лиге, но потом у меня агент спросил, где я хочу выступать: остаться в АХЛ или же попробовать свои силы в Европе. И тогда я решил, что для моей карьеры будет лучше перебраться в Финляндию. Я очень счастлив тому, что тогда сделал именно этот выбор, потому что сейчас я нахожусь в расположении хоккейного клуба «Динамо-Минск» и мне здесь все нравится.

Если бы снимали фильм обо мне, я бы хотел, чтобы меня сыграл Райан Гослинг. А если бы я снимался в фильме, то я бы хотел играть в тех ролях, которых играет Дензел Вашингтон.

Переезд в Европу? Нет, не скажу, что для меня это было слишком тяжело, потому что я покинул свой дом, уехал от родителей, когда мне было еще 15. И с тех пор я катаюсь, пытаюсь находить что-то новое. Каждое место, куда я приезжаю, несет для меня определенный интерес. Так что это абсолютно не было таким тяжелым решением.

Почему я выбрал «Динамо»? Когда мне поступило предложение, я сразу связался с некоторыми игроками, которые здесь играли. Кори Мёрфи, Тим Стэплтон дали мне свои советы, сказали, что Минск – это замечательный город, а команда «Динамо» – это, пожалуй, одно из лучших мест в КХЛ, где можно выступать на таком уровне. Поэтому эти советы предрешили мой выбор.

Самый странный поступок в моей жизни? Наверное, это было в «Баффало». Есть бар, где есть такая своеобразная доска славы. Если ты съел 10 самых острых крылышек за раз, то твою фотографию поместят на эту стену. Я попытался, съел два. Потом у меня из глаз пошли слезы. Больше я не съел.

С кем больше всего общаюсь в команде? Конечно, это легионеры. Между ними нет такого языкового барьера. Это Ларс Хауген, Пол Щехура. Его жена, конечно же. Но, знаете, у нас единый коллектив и все в любом случае общаются со всеми. Просто некоторым белорусским ребятам мешает отсутствие знания языка. Но мы стараемся обходиться какими-то общими понятиями.

Могу сказать, что семейная чета Щехура – это мои лучшие друзья, они выполняют роль, так скажем, моих мамы и папы здесь, они всегда меня приглашают на ужин, предлагают провести время вместе. И всегда беспокоятся обо мне.

Планирую ли я обзавестись семьей? Знаете, нет. Мне всего лишь 25 лет. В Америке люди относятся к этому по-другому. В Беларуси все стремятся жениться, выйти замуж как можно раньше. А я считаю, что мое время еще не пришло.

Планирую ли я взять в жены белоруску? Знаете, национальность не имеет значения. Если девушка будет подходить мне по всем параметрам, то это не станет критерием выбора. Образца, как должна выглядеть моя девушка, нет. Она может быть как выше, так и ниже меня. Обязательно у нее должны быть хорошие волосы. И, конечно, она должна разделять мои интересы.

Три места в Минске, в которых я бываю чаще всего? Конечно, это дом семьи Щехур. Это обязательное место для посещения для меня. Второе место, пожалуй, это ресторан «Bistro De Luxe». Мне он очень нравится. И третье – это, наверное, арена. Все-таки тренировки отнимают у меня значительную часть жизни.

Да пабачэння.