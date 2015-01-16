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Белорусский фристайлист Максим Густик занял третье место на чемпионате мира в Австрии

16 января 2015 08:05
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Новости Австрии. Традиции белорусской школы фристайла продолжают жить. 15 января на чемпионате мира в австрийском Крайшберге Максим Густик выиграл бронзовую медаль в лыжной акробатике.

В финальную часть соревнований прошли четыре наших спортсмена. Борьба за награды велась в три этапа. До суперфинала из белорусов добрались лишь Максим Густик и Анна Гуськова. Денис Осипов и Александра Романовская выбыли из борьбы после первых попыток.

На всех стадиях и у мужчин, и у женщин было много падений. Тем не менее те, кто метил на пьедестал, не упростили программу. В их числе и 26-летний белорусский фристайлист Максим Густик.

Решающий прыжок он исполнил очень уверенно и выиграл «бронзу», пропустив вперед лишь спортсменов из Китая и США.

В 2014 году Густик стал «пятым лишним» и не поехал на зимние Игры в Сочи, однако рук не опустил и новый олимпийский цикл начал ударно.

Отметим и шестую итоговую позицию Анны Гуськовой. Последние прыжки у белоруски не получились. Но потенциал у нашей спортсменки высокий. Тройку призеров у женщин составили представительницы Австралии, США и Китая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Фристайл

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