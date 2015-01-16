Председатель правления ХК «Неман»: Победа в Континентальном кубке не стала сюрпризом

Выступление «Немана» в Суперфинале Континентального кубка для программы «Горячий лед» на СТВ любезно согласился прокомментировать председатель правления хоккейного клуба Анатолий Варивончик.

Успех «Немана» в Германии

Анатолий Варивончик, председатель правления ХК «Неман» (Гродно):

Я бы не сказал, что это стало сюрпризом. Мы готовились и ехали туда как можно лучше выступить, потому что от нашего выступления зависела дальнейшая судьба, она была в наших руках. Да, мы очень надеялись на первую игру, которая будет очень серьезная, потому что знали этого соперника по выступлениям в полуфинале. Это французская команда. От нее много очень зависело. Конечно, когда сама игра смотрелась и когда мы забивали голы, глаз радовался. Казалось, вроде бы, легко. Но, я думаю, не так и легко было. Просто мое мнение, мнение тренерского состава, что мы где-то в лучшей форме подошли, смогли подготовить команду так, что она смотрела гораздо лучше. Я бы, смотря эти игры, сказал так: игры не были настолько в одну сторону, просто мы как команда реализовали те моменты, которые были.

Самая важная победа

Анатолий Варивончик:

В истории нашего клуба все победы важны. И эта победа, наверное, займет тоже свое место в нашем музее и в истории. Она, конечно, может быть, стоит таким особняком, что это все-таки международный турнир, мы на него впервые попали, впервые его выиграли и впервые получили право выступать в Лиге чемпионов. Поэтому победа будет стоять особняком.

Как в Гродно восприняли? Во-первых, команда была очень удивлена, когда ее встречали сотни тысяч болельщиков. Был зал, салют, оркестр, встречало руководство области. Такие моменты дорогого стоят. Ребята, думаю, прониклись отношением со стороны руководства области.

Роль тренера

Анатолий Варивончик:

Василий Петрович пришел к нам в клуб, когда команда уже играла, выступала. Он ее не готовил, он ее не набирал. То есть период в работе тренера очень сложный. Ему большое спасибо за то, что он согласился, приехал в этот непростой для нас период, принял команду. По мере ее дальнейшего выступления мы немножко ее укрепили, те позиции, которые необходимо было. Но на сегодняшний день мы еще работаем, у нас есть время до 31 января (это последний срок дозаявок), чтобы кем-то укрепиться.

Подготовка к Лиге чемпионов

Анатолий Варивончик:

Мы, естественно, будем играть в Гродно. Для того, чтобы здесь выступать, мы определились с руководством области, с директором Дворца спорта, что здесь нужно поменять, прежде всего, борта игровые, оргстекло. То, которое существует, давно уже вышло из строя. Тем более что коробку тренировочную у нас нужно делать по современным размерам, стандартам. И она должна быть чисто игровая. Остальное, думаю, у нас есть для того, чтобы у себя дома принимать турнир такого уровня. Будет межсезонье. Достаточно месяца, чтобы это все смонтировать, приобрести и поставить.

Возможен ли спад в чемпионате

Анатолий Варивончик:

Я не думаю, что после успеха будет спад. Я очень переживал и боялся, что нам нужно было играть 14 января в Гомеле уже. Здесь спад мог наступить. Но я решил эту проблему: мы перенесли игру с 14 января на 9 февраля, чтобы команда приехала, восстановилась, отдохнула и потом планомерно начала готовиться к дальнейшим играм.