На Землю скоро упадёт фрагмент космической станции

Схождение советского космического аппарата «Космос-482» в атмосферу Земли ожидается на текущей неделе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на CNN.

Сообщается, что фрагмент межпланетного аппарата вышел из строя на пути к Венере более полувека назад и он должен упасть на Землю 10 мая 2025 года. Если это случится, объект будет представлять хоть и маленькую, но все же угрозу: обшивка может защитить его от сгорания в атмосфере при падении.

Запуск космической станции «Космос-482» состоялся 31 марта 1972 года. Случилась поломка разгонного блока и аппарат остался на околоземной эллиптической орбите.