После разгромов в еврокубках БАТЭ и минское «Динамо» сыграли вничью в рамках чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Сражение борисовского БАТЭ и минского «Динамо» подвело черту под игровой программой 24 тура «Беларусьбанк – чемпионата страны по футболу». Очередное белорусское классико должно было дать ответ на вопрос о том, насколько белорусские гранды умеют держать удар. Основные претенденты на «золото» выясняли отношения на фоне оглушительного фиаско в еврокубках.

Как показало полуторачасовое действо на «Борисов-Арене», обе команды сумели быстро оправиться от болезненных поражений и в непростых погодных условиях порадовали собравшуюся торсиду содержательной игрой, державшей в напряжении до финального свистка. Единственное, чего не хватало этому сражению, хотя бы одного гола.

Итоговая нулевая ничья позволила борисовчанам сохранить трехочковый отрыв от главного конкурента.

Виталий Родионов, нападающий ФК БАТЭ (Борисов):

Все-таки португальский наш вояж уже забыт, такие матчи нужно быстрее выбрасывать из головы, чтобы как-то себя не угнетать дополнительно, не впадать в депрессию. Я считаю, что нам это, в принципе, удалось. Но, тем не менее, результатом мы сегодня не довольны, не на этот рассчитывали.

Остальные поединки 24 тура прошли в выходные. В верхней шестерке победой отметился «Шахтер». «Горняки», похоже, начинают выбираться из ямы, в которую угодили после череды поражений, сообщили в программе «СТВ-Спорт».