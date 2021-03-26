«Заливаем сами площадку, в мороз, в пургу чистим». Как играют в хоккей там, где нет ледовых арен – рассказывают финалисты «Золотой шайбы»

Новости Беларуси. В Минске продолжается финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в младшей возрастной группе дивизиона Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но вначале состоялась торжественная церемония открытия. Всего в расписании 26 марта числилось четыре поединка. Некоторым командам пришлось сыграть по два матча. Однако таким положением дел ни ребята, ни тренеры расстроены не были: возможность попробовать свои силы на столичном льду – большая радость для тех, у кого на малой родине нет возможности тренироваться в аренах.

Леонид Комаров, главный тренер ХК «Кадинские Львы»:

Очень хорошая возможность проявить себя, проявить свои лучшие качества на уровне таких же ребят. Как известно, дивизион Б – это команды городов, населенных пунктов, где нет ледовых дворцов. Поэтому для ребят это большой праздник, потому что соревнования проводятся на очень высоком уровне, очень интересно, очень организованно. После тех наших озер, рек, когда мы заливаем сами площадку, в мороз, в пургу чистим, попасть в такие условия, по-моему, это незабываемо, это на всю жизнь. Для ребят это просто праздник.

Валентин Елинов, игрок ХК «Кадинские львы»:

Очень хорошо играть, лед не такой, как у нас в деревне. Мы заливаем, и там и кочки есть, и все. А тут гладкий лед и хорошо катится шайба. Конкуренция, конечно, сильная, мы сражаемся с более старшими, но они менее сильно играют.