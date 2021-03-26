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Арина Соболенко вышла в 1/16 теннисного турнира в Майами

26 марта 2021 12:52
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Новости Беларуси. Арина Соболенко с большим трудом вышла в третий круг крупного теннисного турнира в Майами. В поединке 1/32 финала она сломила сопротивление представительницы Болгарии Цветаны Пиронковой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Арина Соболенко вышла в 1/16 теннисного турнира в Майами-1

Белоруска, к слову, 8-я ракетка планеты, под ноль отдала первый сет. И это притом, что по ту сторону сетки находилась спортсменка, занимающая 131-е место в мировом рейтинге.   

Арина Соболенко вышла в 1/16 теннисного турнира в Майами-4

К чести Соболенко ценой неимоверных усилий она смогла вернуться в матч. Вторая партия осталась за ней – 6:3. В заключительном отрезке оппонентки доигрались до тай-брейка. И фортуна улыбнулась нашей теннисистке – 11:9.  

Следующей соперницей белоруски будет россиянка Вероника Кудерметова.  

# Теннис # Арина Соболенко # Цветана Пиронкова # Вероника Кудерметова # Фотофакт

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