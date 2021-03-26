Арина Соболенко вышла в 1/16 теннисного турнира в Майами

Новости Беларуси. Арина Соболенко с большим трудом вышла в третий круг крупного теннисного турнира в Майами. В поединке 1/32 финала она сломила сопротивление представительницы Болгарии Цветаны Пиронковой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска, к слову, 8-я ракетка планеты, под ноль отдала первый сет. И это притом, что по ту сторону сетки находилась спортсменка, занимающая 131-е место в мировом рейтинге.