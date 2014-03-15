Операция HOW TO и другие приключения канадца накануне Чемпионата мира по хоккею

Новости Беларуси. Следующее после сочинской Олимпиады грандиозное спортивное событие пройдет в Минске. Чемпионат мира по хоккею-2014 года. Ледовые площадки построены, готовы принять команды из 16 стран, но география болельщиков будет гораздо шире! И минский аэропорт обновили специально для этого, наверное. Просторнее он стал, но теперь выглядит более достойно, я бы даже сказал, очень достойно по мировым стандартам. А вот, что увидят болельщики, покинув аэропорт и какие приключения ожидают иностранцев в Беларуси, в программе «Картина мира» попытались смоделировать ситуацию с участием самого настоящего канадца по имени Майк.

Наша съемочная группа на время превратится в любопытных иностранных туристов. Только вместо привычной большой камеры, мы возьмем вот такую маленькую. Ну, что, входим в образ…

И отправляемся в аэропорт. До старта мирового хоккейного первенства - чуть менее двух месяцев. 70% билетов уже продано. А значит, совсем скоро в Беларусь начнут съезжаться туристы со всего мира.

Диалог с канадцем:

- Знакомьтесь, это Майк. Майк прилетел в Минск из Канады. Мы попросили его поучаствовать в нашем небольшом эксперименте. Майк, вы знаете какие-нибудь слова на русском?

- Хорошо, спасибо…

- Отлично!

Итак, приключения зарубежного гостя начинаются.

Герой подходит к бронзовому зубру…

Майк Петерсон:

That’s great! Ha-ha-ha!

Нашего героя при выходе из аэропорта, разумеется, сразу же со всех сторон окружают таксисты. Английская речь никого и не смутила. Свой знаток нашелся мгновенно.

Диалог таксистов с канадцем:

- Так пусть Сергей поговорит.

- Oh, you speak English!

- Welcome to Belarus.

Договорились сразу же и о цене. В любую точку Минска - за 50 долларов.

Диалог таксистов с канадцем:

- 50$

- That’s a good price!

Таксисты – народ внимательный, не зря повсюду ищут потенциальных клиентов. Поэтому, вскоре обратили внимание и на подозрительную камеру сверху. Позже нам откровенно расскажут, что реальная стоимость поездки от аэропорта до черты города – 320-350 тысяч рублей, плюс по городу. 50 долларов по словам водителя Артема, - цена адекватная, как для своих, так и для иностранцев.

Артем, водитель такси:

Таксометру ведь не скажешь, что иностранец. У нас не планируется подъем цен. Цены как были, так и останутся.

Вот мы и в Минске. Разумеется, в топе самых посещаемых достопримечательностей – Национальная библиотека. Ежедневно сотни туристов поднимаются на смотровую площадку на крышу, чтобы увидеть Минск с высоты птичьего полета. Майк с интересом смотрит в бинокль.

Майк Петерсон:

Вид потрясающий! Люблю рассматривать город сверху.

На обед заглядываем в одно из столичных кафе. При появлении иностранцев официанты несколько растерялись.

Официант в Национальной библиотеке:

Откуда я знаю, что меня спрашивают!

Меню, правда, предложили на английском. Чтобы не вводить в панику официанта и администратора, заказываем кофе. Заказ приносят быстро и, кстати, сразу со счетом.

Майк Петерсон:

Хорошо, что здесь есть хотя бы английское меню. Но все равно чувствуешь себя немного некомфортно, когда официант тебя совсем не понимает.

Подыскиваем нашему гостю переводчика. Сейчас в интернете все больше стало появляться объявлений о предоставлении услуг англоговорящего гида. Вот, к примеру, студент третьего курса во время чемпионата мира по хоккею готов с утра до ночи сопровождать туристов. На звонок пока не отвечает. Через минуту приходит сообщение: Кто это? У меня пара.

Звоним по другому номеру:

Диалог канадца с потенциальным переводчиком:

- Hello!

- Я вас слушаю.

- Do you speak English?

- Yes.

- (перевод «Картины мира») Я нашел ваше объявление в интернете. Я из Канады, сейчас нахожусь в Минске. Вы можете мне предоставить услуги переводчика?

(Неловкая пауза на том конце...)

- (перевод «Картины мира») Может, я ошибся номером? В объявлении вы написали, что поможете понять любого англоговорящего человека…

Но в ответ молодой человек только повторял алло и плохо слышно…

К мировому первенству также в Минске организуют больше маршрутов общественного транспорта. По столичным улицам будет колесить до двухсот дополнительных автобусов. Вот и мы предлагаем Майку добраться до Минск-арены не на такси, а самостоятельно. Дорогу, разумеется, спрашиваем у прохожих. Белорусы растерявшегося иностранца в беде не оставили и на ломаном английском объяснили (но правда, пришлось спросить нескольких разных человек), что ему надо спуститься в метро и доехать на Немигу.

В метро Майк разве что с трудом смог прочитать названия станций на латинице. А так, говорит, все как на родине. Единственное отличие, в минской подземке нет светового и звукового сигнала при закрытии дверей.

Уже в центре города наш канадский гость не смог пройти мимо сувенирных ларьков. Купить магнитик на память – дело святое…

Дальше дорогу Майку показывают две студентки. По ходу для нашего героя даже провели небольшую экскурсию. Затем уточнили маршрут по навигатору. И разошлись как давние приятели.

С кондуктором в автобусе дело до обнимашек не дошло. Тут объяснились жестами.

До Минск-арены мы все же доехали. Не заметить такое здание сложно.

Майк Петерсон:

Мы наконец у Минск-арены. Ура! Дорогу я запомнил, в следующий раз и один доеду. Жаль, в моей стране не так много людей знает о Беларуси. Уверен, чемпионат мира станет для вас хорошей рекламой. И люди у вас очень открытые, сегодня целый день помогали мне как могли.

Илона Волынец и Алексей Юнаш, «Картина мира»