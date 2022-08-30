Белорусские юниоры взяли золото, 2 серебра и бронзу в пятиборье на «Кубке Дружбы»

Очередные медали выиграли белорусские юные пятиборцы на втором этапе международного турнира «Кубок Дружбы», который завершился в Смоленске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Венчали старт эстафеты. В возрастной группе «Кадеты А» у нас золото и серебро. Вне конкуренции были Анастасия Малашенока и Даниил Белякович. Вице-чемпионами стали Мария Гнедчик и Назар Сивицкий. В другой категории «Кадеты Б» наши спортсмены обзавелись серебром и бронзой. Командные награды стали хорошим дополнением к личным титулам, завоеванным ранее.