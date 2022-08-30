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Минское «Динамо» подписало контракты с тремя белорусскими хоккеистами перед началом сезона КХЛ

30 августа 2022 09:46
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» подписало контракты с тремя белорусскими хоккеистами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» подписало контракты с тремя белорусскими хоккеистами перед началом сезона КХЛ-1

Двусторонние соглашения со столичным клубом заключили нападающие Мирослав Михалев, Егор Игнатенко и Степан Звягин. Отметим, что Михалев ранее уже имел пробный контракт с «Динамо» и даже провел один поединок в КХЛ. А Звягин отметился заброшенной шайбой в матче против питерского СКА на предсезонном турнире. Сейчас коллектив под руководством Крэйга Вудкрофта готовится к новому сезону в Континентальной хоккейной лиге. Первую встречу столичные спортсмены проведут 3 сентября. Дома сыграем против казахстанского «Барыса».

# Хоккей Беларуси # Мирослав Михалев # Егор Игнатенко # Степан Звягин # Фотофакт

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