Минское «Динамо» подписало контракты с тремя белорусскими хоккеистами перед началом сезона КХЛ

Двусторонние соглашения со столичным клубом заключили нападающие Мирослав Михалев, Егор Игнатенко и Степан Звягин. Отметим, что Михалев ранее уже имел пробный контракт с «Динамо» и даже провел один поединок в КХЛ. А Звягин отметился заброшенной шайбой в матче против питерского СКА на предсезонном турнире. Сейчас коллектив под руководством Крэйга Вудкрофта готовится к новому сезону в Континентальной хоккейной лиге. Первую встречу столичные спортсмены проведут 3 сентября. Дома сыграем против казахстанского «Барыса».