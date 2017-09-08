«Задача ставится максимальная – 1-3 места»: определились представители Беларуси по кикбоксингу на чемпионате мира

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по кикбоксингу определил лучших. Также по итогам отечественного форума сформирована команда на предстоящее мировое первенство, которое пройдет в середине октября в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отбор предельно прост: победил – поехал. Всего нашу страну на чемпионате мира представят 32 бойца. Из них 12 – в разделе К-1, и столько же в лоу-кике. Восемь оставшихся мест заняли женщины, среди которых – легковес Алена Лешкевич. Она действующая обладательница интерконтинентального чемпионского пояса. Наша сборная на «мире» будет в разряде фаворита и, безусловно, перед ней стоят медальные задачи.