Прямой эфир

Тактика и практика: женская сборная Беларуси по волейболу готовится к финальной части чемпионата Европы

08 сентября 2017 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к финальной части чемпионата Европы в Тбилиси. Наши девушки попали в одно группу с хозяйками, а также командами Хорватии и Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тактика и практика: женская сборная Беларуси по волейболу готовится к финальной части чемпионата Европы-1

Сейчас в «Раубичах» проходит сбор, на который вызваны 16 волейболисток. Именно по его итогам главный тренер Петр Хилько определится с выездным составом на форум.

# Волейбол

Другие новости рубрики

Все новости
Открытый чемпионат США по теннису: у женщин в полуфинал вышли американки, Роджер Федерер покинул турнир
08 сентября 2017 06:32

Открытый чемпионат США по теннису: у женщин в полуфинал вышли американки, Роджер Федерер покинул турнир

Заседание Исполкома НОК по вопросу проведения Европейских игр в Минске: какие поручения дал Президент
07 сентября 2017 18:03

Заседание Исполкома НОК по вопросу проведения Европейских игр в Минске: какие поручения дал Президент

Александр Лукашенко о ценах во время II Европейских игр: «Не надо жлобствовать»
07 сентября 2017 13:51

Александр Лукашенко о ценах во время II Европейских игр: «Не надо жлобствовать»