Тактика и практика: женская сборная Беларуси по волейболу готовится к финальной части чемпионата Европы

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу готовится к финальной части чемпионата Европы в Тбилиси. Наши девушки попали в одно группу с хозяйками, а также командами Хорватии и Италии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».