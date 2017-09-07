Заседание Исполкома НОК по вопросу проведения Европейских игр в Минске: какие поручения дал Президент

Новости Беларуси. Европейские игры должны быть организованы на достойном уровне, но без излишней помпезности. Александр Лукашенко провел расширенное заседание исполкома НОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До вторых в истории Евроигр остается менее двух лет. Спортивные соревнования будут проходить на более чем 10 столичных площадках: от «Минск-Арены» до стадиона «Динамо». Проведение в Беларуси этих стартов должно еще больше консолидировать нацию, подчеркнул 7 сентября Александр Лукашенко. Прозвучало и немало поручений. Первые в истории Евроигры прошли с размахом: более 28 тысяч иностранных туристов, телетрансляции в 145 странах мира. Ажиотаж в 2019 Беларусь ожидает не меньший: за медали будут бороться более 4000 европейских спортсменов. Кстати, атлеты Старого Света на минувшей Олимпиаде завоевали 50 % наград, то есть уровень участников будет высочайший. Бесспорно, добавит прыти на стартах и лицензии на Игры в Токио, а их в Минске разыграют в десятке видов спорта. «Я хочу, чтобы вы понимали: та материальная база, она ведь останется нам на десятилетия» В общем, соревнования самого что ни на есть топ уровня, подготовка соответствующая. Сегодня под особым контролем 8 незавершенных объектов, строительство и реконструкция. Торжественная церемония открытия пройдет на минском стадионе «Динамо». Глава государства напомнил: не только завершить вовремя, но и опробовать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся, что все основные мероприятия по строительству стадиона должны быть в этом году закончены (кроме газона). В зиму надо войти со всеми элементами, в том числе – благоустройством. Почему? Потому что все недоделки к весне вылезут, и у нас будет возможность за лето 2018 года или к тестированию этого стадиона привести это все в порядок. То же самое касается и других объектов. Я хочу, чтобы вы понимали: та материальная база (а на это ни денег, ни сил не надо жалеть, но считать деньги только надо), она ведь останется нам на десятилетия. Нам ничего не надо будет делать 10, а то может и 20 лет. Все это останется для того, чтобы готовить наших спортсменов, нашу сборную, сборные команды и так далее. Торжественно открыть главную арену планируют 21 июня, ровно за год до Евроигр. В этот день на стадионе запустят обратный отсчет. А чуть позже проведут и международные соревнования, чтобы отработать до мелочей весь организационный процесс. То же самое касается и других объектов. Завершить к соревнованиям Президент поручает все столичные долгострои. «По ценам, особенно в Минске: не надо жлобствовать, вот это главное» Участников разместят в Студенческой деревне. После того, как здесь возведут самое большое общежитие, мест хватит с лихвой. Vip-гости – в гостиницах соответствующего класса. Проблем с местами не будет, их готовят с большим запасом. Задействуют не только столичную инфраструктуру, но и Минскую область: общежития, хостелы, квартиры в аренду. Ценовой вопрос на контроле – прайс-лист зафиксируют.

Александр Лукашенко:

По ценам, особенно в Минске: не надо жлобствовать, вот это главное. Уедут люди и будут плеваться, что, как это было и в других местах, в том числе и в Баку, цены подлетели на небывалую высоту. Ну что, вы уже хотите карманы набить за счет этих несчастных 10 дней? Поэтому надо контролировать цены. За счет объемов. Ну, получим мы на копейку меньше. Частники, государство и так далее. Если на копейку больше: что, на всю жизнь карманы набьем? Нет. Поэтому по ценам надо быть очень аккуратными. «Не надо бежать и как попугаи подражать другим, надо сделать свое, красивое и душевное» Упрощенный визовый режим для удобства гостей. Медицинское сопровождение. Транспорт – причем и маршруты, и обновление парка. Эти вопросы проработают детально, чтобы не тратить лишних денег, но и проблем не допустить. Еще один немаловажный аспект – безусловный приоритет отечественного, максимальный отказ от импорта. Привлекать иностранных специалистов придется, но только там, где без этого никак не обойтись.

Александр Лукашенко:

Все надо делать для людей. Никакой помпезности, надо делать красиво. Мы не превзойдем открытие Олимпиады в Сочи и подобного мероприятия в Баку. И не нужно, потому что там затрачены сотни миллионов долларов только на открытие и закрытие. У нас, во-первых, не хочу сказать, что нет таких денег... Если бы это на пользу было, то нашли бы. Но это не надо, надо побить этот рекорд, я это уже тогда сказал, душевностью, открытостью своего народа. Чтобы это было душевно, и открытие, и закрытие. Не надо бежать и как попугаи подражать другим, надо сделать свое, красивое и душевное. Это будет значительно дешевле. И желательно, чтобы (это не «желательно», это закон) это должны сделать белорусы. Белорусы. Мы все умеем делать. Если мы где-то чего-то не понимаем или видим какие-то хорошие образцы в мире – правиьно, надо позвать, проконсультироваться с этими людьми, они с удовольствием приедут и подскажут, как это сделать. Если вы никогда этого не делали, сделайте по-своему, но красиво. «Должны по каждому виду спорта протоптать ногами, начиная от фан-зон и заканчивая теми спортивными сооружениями» Дошлифовать придется не только очевидные на первый взгляд вещи. Взять, к примеру, велогонку. Маршрут до 250 километров, а это и дороги, и все прилегающие территории. В общем, поработать придется всем, и у каждого своя зона ответственности.

Александр Лукашенко:

Вы должны по каждому виду спорта (здесь присутствуют руководители федераций видов спорта, которые будут представлены на играх) протоптать ногами, начиная от фан-зон и заканчивая теми спортивными сооружениями, где будут соревноваться спортсмены. Вы должны: вы лучше знаете, вы видели больше, чем кто-нибудь. Целинскую не надо учить и говорить ей, как должен выглядеть трек. Она там провела большую часть жизни. Отвечать за питание спортсменов – а это ведь важный момент, тоже сказывается на результатах – возможно, будет иностранный оператор: организаторы уже объявили тендер. Но базы, люди, продукты – наши. Здесь не только имидж, но еще и ответственность за то, что на кухне не будут использовать запрещенные препараты. Только честная борьба. «Еще раз подчеркиваю: на спорт мы деньги выделять всегда будем, деньги в стране есть, но только за результат» А вот как себя проявят в этой самой борьбе наши спортсмены? В последнее врем отнюдь не все результаты радуют.

Александр Лукашенко:

Я предупреждаю всех руководителей федераций. Результаты где? Чемпионат мира по легкой атлетике прошел – сколько медалей привезли? Навскидку: прошел чемпионат мира по художественной гимнастике, по дзюдо крупные соревнования. Я уже говорил про игровые, вообще противно смотреть. На что деньги тратим? Поэтому начинайте шевелиться и не ходите в НОК за деньгами или в правительство. Там денег нет. Слава богу, что эти бездельники (у Румаса футболисты и у Шапиро хоккеисты) не попали на Олимпиаду и другие крупные соревнования. Хоть деньги не надо будет на них тратить. А деньги получат – это мое жестокое требование к НОКу и правительству – только спортсмен и тренер. Результат дали – приходите и просите что хотите. Если Ваня Тихон возьмется за тренировку лучших 5-10 или 12 спортсменов по метанию молота, мы его профинансируем и его спортсменов. Все. А остальное в федерации зарабатывайте сами. Вы чего присосались к бюджету и ходите выпрашиваете эти деньги? Еще раз подчеркиваю: на спорт мы деньги выделять всегда будем, деньги в стране есть, но только за результат. Нет результата – нечего разговаривать. Точно так было по художественной гимнастике. Я им пообещал: если вы выступите хорошо, мы начнем строить вам этот дворец. Нам очень трудно было начинать его, но мы пообещали, и к 8 марта мы девчонкам подарим этот дворец. Только они стали хуже выступать. Если там тренеры засиделись – ну так вы начинайте работать. Смотрите, за порядок ответите все, сидящие здесь. «Не слишком ли мы много киваем на то, что мы волнуемся, что мы выступаем дома?» На подготовку к этому ответственному старту остается всего два года. Выступать перед своими трибунами – ответственность немалая, но списать неудачи на волнение не получится.

Александр Лукашенко:

Не слишком ли мы много киваем на то, что мы волнуемся, что мы выступаем дома? Так это спорт, это ваш хлеб. Я тоже волнуюсь. Уборка началась, волнуюсь уже второй месяц. А кому дело до этого, волнуюсь я или не волнуюсь? Достань и положи 10 миллионов тонн, чтобы народ накормить, скотину накормить, мясо и молоко продать, 7 миллиардов долларов в страну привезти. Вот и волнуйся! Поэтому работать начинайте. Спортсмен меньше волнуется тогда, когда он готов к соревнованиям, если он на пол головы хотя бы выше других. И все волнения! «На европейских форумах, чемпионатах Европы в 2016 году нами было завоевано 46 медалей, в 2017 году – 37» Жить Евроиграми страна будет не только в июне 2019. Уже сегодня в подготовке задействованы множество белорусов в самых разных отраслях. Прямо на месте предложили привлечь наших знаменитых атлетов, имена которых звучали на мировых аренах в былые времена. Но дело не только и не столько в подготовке – это очередное масштабное событие, которое всколыхнет всю страну. Организаторы обещают комфорт и красочное шоу, спортсмены – не жалеть сил на предстоящих стартах.