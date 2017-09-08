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Открытый чемпионат США по теннису: у женщин в полуфинал вышли американки, Роджер Федерер покинул турнир

08 сентября 2017 06:32
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Вылет Каролины Плишковой и Роджера Федерера в четвертьфиналах – вот, пожалуй, главные события среды на кортах US Open. Первая ракетка женского рейтинга потерпела поражение от Коко Вандевеге. Матч продолжался чуть более полутора часов – в первой партии американке улыбнулась удача на тай-брейке, а вторую она взяла еще увереннее – 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном четвертьфинале женской сетки Медисон Киз в двух сетах одолела сюрпризную эстонку Каю Канепи. Днем ранее барьер одной четвертой преодолели Винус Уильямс и Слоан Стивенс. Таким образом, впервые за несколько десятилетий оба женских полуфинала US Open будут чисто американскими.

В мужской одиночке был вынужден зачехлить ракетку Роджер Федерер. В тяжелом трехчасовом поединке швейцарец пал под напором Хуана Мартина дель Потро из Аргентины. Итоговый счет – 7:5, 3:6, 7:6, 6:4 в пользу южноамериканца.

Открытый чемпионат США по теннису: у женщин в полуфинал вышли американки, Роджер Федерер покинул турнир-1

А вот если бы верх взял Роджер, то в полуфинале мы бы стали свидетелями классической схватки Федерер – Надаль. Рафа накануне не оставил ни единого шанса юному россиянину Андрею Рублеву – 6:1, 6:2, 6:2.

# Теннис

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