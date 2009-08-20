Южноафриканскую чемпионку мира подозревают в том, что она мужчина

Организаторы соревнований усомнились в том, что Бегунья Кастер Семеня, первенствовавшая накануне в Берлине в беге на 800 метров, биологически является женщиной.

В комплексное тестирование спортсменки вошло обследование у гинеколога, эндокринолога, психолога, а также эксперта по половой принадлежности. В исследовании также участвовал представитель медицинской службы федерации.

Между тем, спортсменка получит золотую медаль берлинского чемпионата мира по легкой атлетике. Однако позднее эту награду вполне могут отобрать. Всё будет зависеть от результатов гендерного теста, которые поступят из лаборатории в Лозанне не ранее, чем через неделю. До вынесения окончательного вердикта действует презумпция невиновности, а африканка является полноправной чемпионкой мира в беге на 800 метров, сообщает Newsru.com.

– Семеня выйдет на церемонию награждения и получит медаль, – заявил генеральный секретарь IAAF Пьер Вайсс. – Но если окажется, что она не является женщиной, то мы отберем эту награду. Пока же нет результатов исследования, мы должны действовать в интересах спортсменки.

Сама Семеня не появилась на традиционной и обязательной пресс-конференции для медалистов. Как пояснил Вайсс, это решение было принято в интересах спортсменки – ей не хотели нанести психологическую травму.

– Этот человек появился из ниоткуда меньше месяца назад, раньше о ней ничего не было известно, – пояснил чиновник. – Естественно, вопросы возникают. Но Семеня молода, и я не хочу, чтобы ее сейчас спрашивали о том, на что у нее нет ответа. Собственно, пока не будет результатов анализов, на эти вопросы не может ответить никто. Надеюсь, вы понимаете, каково ей слышать эти вопросы.