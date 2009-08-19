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Фиаско национальной сборной Беларуси по футболу

19 августа 2009 13:18
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Отборочный поединок к чемпионату мира 2010 года Беларусь – Хорватия. Все голы, комментарии тренеров и игроков команд (ВИДЕО).

 

Беларусь – Хорватия – 1:3 (Верховцов, 81 – Олич, 22, 83, Да Силва, 69).

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