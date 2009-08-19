Фиаско национальной сборной Беларуси по футболу

Отборочный поединок к чемпионату мира 2010 года Беларусь – Хорватия. Все голы, комментарии тренеров и игроков команд (ВИДЕО).

Беларусь – Хорватия – 1:3 (Верховцов, 81 – Олич, 22, 83, Да Силва, 69).