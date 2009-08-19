Фиаско национальной сборной Беларуси по футболу

Беларусь – Хорватия – 1:3 (Верховцов, 81 – Олич, 22, 83, Да Силва, 69).
Первый матч молодёжной сборной нашей страны в отборочном цикле к чемпионату Европы. Все голы, комментарии тренера и игроков (ВИДЕО).
Товарищеские матчи младших сборных в рамках подготовки к отборочным матчам на чемпионаты Европы (U-19, U-17). Все голы, комментарии главных тренеров команд (ВИДЕО).
Капитан футбольной сборной Беларуси в первом матче плей-офф Лиги чемпионов забил первый в новом сезоне гол.
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