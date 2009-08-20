Кубок Беларуси по хоккею выиграла минская «Юность»

В финальном поединке, который состоялся на льду спортивно-зрелищного комплекса в Солигорске, дружина Михаила Захарова взяла верх над столичным «Керамином» – 3:1 (Денискин, 8, в большинстве, Матерухин, 31, К.Захаров, 41, в большинстве - Страхов, 42).

Лучшими игроками матча признаны Александр Матерухин у «Юности» и Алексей Страхов у «Керамина». Финалистов наградили министр спорта и туризма Беларуси Олег Качан и председатель Федерации хоккея Беларуси Владимир Наумов, сообщает БЕЛТА.

Отметим, что «Юность» стала обладателем Кубка Беларуси во второй раз. Предыдущий успех датирован августом 2004 года, а ещё раз минчане потерпели поражение в финале (2008 год). Для «Керамина» нынешний финал стал седьмым. Дважды он завоевывал трафей (в 2002 и 2008 годах). И пять раз терпел неудачу (2003, 2004-май, 2006, 2007, 2009).

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Юности» Михаил Захаров отметил, что победа его команды закономерна.

– Все по существу. Мы владели преимуществом на протяжении большей части встречи, разве что в третьем периоде удаления нас немножко сбили. Тем не менее, смогли довести матч до победы. При подготовке к Кубку Беларуси форму не форсировали, спокойно готовились. Отрадно, что в отличие от многих предыдущих поединков надежно сыграла защита. После второго периода мы позволили сопернику исполнить лишь шесть бросков в створ наших ворот, – сказал Михаил Захаров.

Наставник отметил в своей команде голкипера Сергея Шабанова, а также форвардов Александра Матерухина и Константина Захарова. По поводу нападающих Александра Боровского и Артема Синькевича, которые летом не смогли трудоустроиться в российских клубах, Михаил Захаров сказал, что не знает, останутся ли они в «Юности» в предстоящем сезоне. По его словам, если у ребят появятся варианты выступления в клубах Континентальной хоккейной лиги, то минчане не станут их удерживать.

Говоря о перспективах форварда Виталия Валуя, который не попал в заявку на финальный матч, Михаил Захаров заметил, что его перспективы туманны.

– Все зависит от самого хоккеиста. Он пришел после отпуска с 8 килограммами лишнего веса. Мы не можем держать на скамейке запасных хоккеиста с его зарплатой. Так что если игрок не задумается, то придется с ним расстаться, может быть в «Керамин» продадим, если он им нужен окажется, – добавил Михаил Захаров.

Главный тренер «Керамина» Сергей Петухов поздравил игроков и тренера «Юности» с завоеванием трофея и хорошим началом сезона.

– Многие мои ребята не имеют достаточного опыта, поэтому пропустили шайбы при стандартных ситуациях после бросков защитника соперника, когда наши игроки должны были выдвинуться им навстречу, – посетовал наставник «Керамина».

По его словам, «кераминовцы» также не форсировали подготовку.

– Идёт обычная предсезонная работа. Благодаря паузе перед финалом была возможность дать дополнительные нагрузки. Перед чемпионатом планируем укрепить состав, благо имеется пара легионерских вакансий. Уже есть и кандидаты, чтобы их заполнить, нуждаемся в результативных форвардах, – отметил Сергей Петухов.