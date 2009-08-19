Белорусы переиграли австрийцев

Беларусь (U-21) – Австрия (U-21) – 2:1 (Юрченко, 6, Филиппенко, 61 – Байхлер, 30).
Товарищеские матчи младших сборных в рамках подготовки к отборочным матчам на чемпионаты Европы (U-19, U-17). Все голы, комментарии главных тренеров команд (ВИДЕО).
Капитан футбольной сборной Беларуси в первом матче плей-офф Лиги чемпионов забил первый в новом сезоне гол.
Подпись под контрактом готовится поставить 43-летний воспитанник витебского хоккея Андрей Ковалёв.
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