Белорусы переиграли австрийцев

Первый матч молодёжной сборной нашей страны в отборочном цикле к чемпионату Европы. Все голы, комментарии тренера и игроков (ВИДЕО).

Беларусь (U-21) – Австрия (U-21) – 2:1 (Юрченко, 6, Филиппенко, 61 – Байхлер, 30).