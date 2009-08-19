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Белорусы переиграли австрийцев

19 августа 2009 13:16
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Первый матч молодёжной сборной нашей страны в отборочном цикле к чемпионату Европы. Все голы, комментарии тренера и игроков (ВИДЕО).

 

Беларусь (U-21) – Австрия (U-21) – 2:1 (Юрченко, 6, Филиппенко, 61 – Байхлер, 30).

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