​​​​​​​Юрий Щербаченя о подготовке белорусских борцов: «В последнее время радует конкуренция в весовых категориях»

Новости Беларуси. В Минске проходит чемпионат страны по вольной борьбе среди женщин и мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе понедельника, 11 января, были лишь предварительные схватки за выход в медальные противостояния.

В нынешнем старте участие принимают рекордное количество борцов: 125 мужчин и порядка 100 женщин. В их числе и титулованные спортсмены: Ванесса Колодинская, Мария Мамошук, Александр Гуштын и другие. Для борцов турнир важен возможностью попасть в заявку национальной команды.

Юрий Щербаченя, исполнительный директор Белорусской федерации борьбы:

В последнее время радует конкуренция в весовых категориях. То есть здесь нельзя уже отметить, что в одном весе есть один лидер. Есть молодые ребята, есть опытные ребята, и между собой они завоевывают право выступления на ближайших международных стартах.

Пока все идет по запланированному графику. Единственное, из-за вот этой проблемы, которая появилась в 2020 году, на сегодняшний момент несколько человек под подозрением по коронавирусу, и они не принимают участие в стартах.