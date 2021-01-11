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​​​​​​​Юрий Щербаченя о подготовке белорусских борцов: «В последнее время радует конкуренция в весовых категориях»

11 января 2021 19:37
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Новости Беларуси. В Минске проходит чемпионат страны по вольной борьбе среди женщин и мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе понедельника, 11 января, были лишь предварительные схватки за выход в медальные противостояния.

​​​​​​​Юрий Щербаченя о подготовке белорусских борцов: «В последнее время радует конкуренция в весовых категориях»-1

В нынешнем старте участие принимают рекордное количество борцов: 125 мужчин и порядка 100 женщин. В их числе и титулованные спортсмены: Ванесса Колодинская, Мария Мамошук, Александр Гуштын и другие. Для борцов турнир важен возможностью попасть в заявку национальной команды.

​​​​​​​Юрий Щербаченя о подготовке белорусских борцов: «В последнее время радует конкуренция в весовых категориях»-4

К слову, уже весной атлетам предстоит сражение в квалификационных турнирах к Олимпийским играм.

​​​​​​​Юрий Щербаченя о подготовке белорусских борцов: «В последнее время радует конкуренция в весовых категориях»-7

Юрий Щербаченя, исполнительный директор Белорусской федерации борьбы:
В последнее время радует конкуренция в весовых категориях. То есть здесь нельзя уже отметить, что в одном весе есть один лидер. Есть молодые ребята, есть опытные ребята, и между собой они завоевывают право выступления на ближайших международных стартах.

Пока все идет по запланированному графику. Единственное, из-за вот этой проблемы, которая появилась в 2020 году, на сегодняшний момент несколько человек под подозрением по коронавирусу, и они не принимают участие в стартах.

​​​​​​​Юрий Щербаченя о подготовке белорусских борцов: «В последнее время радует конкуренция в весовых категориях»-10

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, вход на чемпионат страны свободный. Помимо этого, федерация организовала онлайн-трансляцию с каждого ковра.

Финальный день турнира состоится 12 января.

# Борьба # Ванесса Колодинская # Мария Мамошук # Александр Гуштын # Юрий Щербаченя # Фотофакт

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