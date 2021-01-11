Футболист БАТЭ Александр Володько завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб Виталия Жуковского

Новости Беларуси. Футбольный клуб БАТЭ – главный ньюсмейкер понедельника, 11 января. Решение повесить бутсы на гвоздь принял один из самых титулованных футболистов БАТЭ Александр Володько, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В минувшем сезоне 34-летний игрок провел всего четыре матча за «желто-синих», за 10 лет в Борисове Александр столько же раз вместе с командой становился чемпионом страны. Кроме того, Володько – единственный футболист БАТЭ, который участвовал во всех групповых раундах Лиги чемпионов.

После новости о завершении карьеры сразу же появилась информация, что Александр вошел в тренерский штаб Виталия Жуковского.