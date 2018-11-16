Прямой эфир

Лига наций. Сборная Беларуси победила Люксембург

16 ноября 2018 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси сделала огромный шаг в направлении выхода в плей-офф Лиги наций,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Игоря Криушенко гостила в Люксембурге и смогла добиться столь нужной виктории 2:0.

Лига наций. Сборная Беларуси победила Люксембург-1

В составе нашей команды дважды отличился Станислав Драгун. «Белыя Крылы» набирают 11 очков и захватывают лидерство в нашей группе.

Лига наций. Сборная Беларуси победила Люксембург-4

Завершать групповой раунд наши футболисты будут гостевым поединком против Сан-Марино. Во второй встрече нашего квартета Молдова оказалась сильнее Сан-Марино.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В штаб-квартире НОК чествовали победителей и призёров Юношеских ОИ-2018
15 ноября 2018 21:28

В штаб-квартире НОК чествовали победителей и призёров Юношеских ОИ-2018

Лига наций. Второй тайм, Беларусь обыгрывает Люксембург в гостях
15 ноября 2018 21:15

Лига наций. Второй тайм, Беларусь обыгрывает Люксембург в гостях

Матч Беларусь-Люксембург состоится: погода улучшается
15 ноября 2018 17:41

Матч Беларусь-Люксембург состоится: погода улучшается