Лига наций. Сборная Беларуси победила Люксембург

Новости Беларуси. Футбольная сборная Беларуси сделала огромный шаг в направлении выхода в плей-офф Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Игоря Криушенко гостила в Люксембурге и смогла добиться столь нужной виктории 2:0.

В составе нашей команды дважды отличился Станислав Драгун. «Белыя Крылы» набирают 11 очков и захватывают лидерство в нашей группе.