Юрий Пунтус о матче Беларусь-Люксембург: «Победа заслуженная, и хорошая победа»

Новости Беларуси. Уверенная виктория команды Игоря Криушенко не осталась незамеченной в нашей футбольной среде. Своим мнением о вчерашнем поединке с Люксембургом поделился экс-наставник национальной сборной Беларуси Юрий Пунтус, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Пунтус, экс-главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Победа заслуженная, и хорошая победа. В общем-то, мы ждали этого матча с нетерпением. Но и с настороженностью, потому что все-таки Люксембург в сегодняшнем исполнении – очень грозный соперник, а нам нужно было побеждать. Поэтому я считаю, что мы заслуженно выиграли эту игру.

В таких случаях, когда наша команда ведет 2:0, наверное, лучше подержать синицу в руках, чем искать журавля в небе. Очень важен был результат. Игра по счету, может так ее назвать? Я бы не сильно упрекал наших ребят в этом.

Полную версию интервью Юрия Пунтуса можно будет увидеть в еженедельной программе «Неделя спорта», которая выйдет 18 ноября.