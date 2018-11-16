Встречи детей со звездами спорта организует ЮНИСЕФ в рамках II Европейских игр

Новости Беларуси. Ещё на три партнёра дирекции II Европейских игр стало больше, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня школа иностранных языков, медийный портал и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) стали ближе к белорусскому и мировому спорту.
Новости Беларуси. Ещё на три партнёра дирекции II Европейских игр стало больше, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня школа иностранных языков, медийный портал и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) стали ближе к белорусскому и мировому спорту.
Сотрудничество с последней организацией позволит сделать мультифорум праздником даже для самых маленьких любителей спорта.
Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Обеспечивать широкий доступ детям на сами соревнования. У нас будет специальная программа: организованы встречи со звездами мирового спорта для детей.
Не случайно фонд ЮНИСЕФ уделяет внимание развитию программ, ориентированных на благосостояние детей, семей и созданию комфортных социальных условий.
Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь:
Для меня это огромная честь, потому что, если бы я не был представителем ЮНИСЕФ, наверное, не получил бы такое почетное звание. Лично я чувствую большую ответственность к этой игре, я сделаю все, что возможно.
Кстати, билеты на соревнования II Европейских игр поступят в продажу 1 декабря.