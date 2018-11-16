Встречи детей со звездами спорта организует ЮНИСЕФ в рамках II Европейских игр

Новости Беларуси. Ещё на три партнёра дирекции II Европейских игр стало больше, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня школа иностранных языков, медийный портал и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) стали ближе к белорусскому и мировому спорту.

Сотрудничество с последней организацией позволит сделать мультифорум праздником даже для самых маленьких любителей спорта.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Обеспечивать широкий доступ детям на сами соревнования. У нас будет специальная программа: организованы встречи со звездами мирового спорта для детей.

Не случайно фонд ЮНИСЕФ уделяет внимание развитию программ, ориентированных на благосостояние детей, семей и созданию комфортных социальных условий.