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Арина Соболенко обыграла бельгийку Элизе Мертенс на турнире WTA в Дубае

19 февраля 2020 20:58
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Новости Беларуси. Арина Соболенко провела свой второй матч на турнире в Дубае. Белоруска встречалась с бельгийкой Элизе Мертенс, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Арина Соболенко обыграла бельгийку Элизе Мертенс на турнире WTA в Дубае-1

Соперницы очень хорошо знакомы с манерой игры друг друга: в последнее время они выступают вместе в парном разряде. Так что встречу провели без разведки. Белоруска к привычно мощной игре добавила еще и отменную психологическую готовность. Как итог, Арина Соболенко победила в двух сетах 6:4, 6:3.

Арина Соболенко обыграла бельгийку Элизе Мертенс на турнире WTA в Дубае-4

# Теннис # Элизе Мертенс # Арина Соболенко # Фотофакт

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