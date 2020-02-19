Арина Соболенко обыграла бельгийку Элизе Мертенс на турнире WTA в Дубае

Новости Беларуси. Арина Соболенко провела свой второй матч на турнире в Дубае. Белоруска встречалась с бельгийкой Элизе Мертенс, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Соперницы очень хорошо знакомы с манерой игры друг друга: в последнее время они выступают вместе в парном разряде. Так что встречу провели без разведки. Белоруска к привычно мощной игре добавила еще и отменную психологическую готовность. Как итог, Арина Соболенко победила в двух сетах – 6:4, 6:3.