Юрий Альберс про Олимпийские игры: «Без горной подготовки там делать будет нечего»

Новости Беларуси. Неформальную встречу и диалог по душам провели руководство Национального олимпийского комитета Беларуси и представители сборной страны по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сезон, как известно, завершился достаточно давно. И сразу по его окончании спортсмены разъехались по отпускам. Поэтому детально разобрать соревновательный год решили сейчас.

В 2020-м и 2021-м на этапах Кубка мира нам было не стыдно. Динара Алимбекова регулярно отмечалась на пьедестале почета. А по итогам сезона она и вовсе стала лучшей спортсменкой планеты в возрасте до 25 лет. Впрочем, похвалы заслужила не только она. На чемпионате мира фурор произвела Анна Сола, завоевав бронзу в спринте. Были и другие яркие моменты, причем и в мужской части сборной – наша мужская команда стала седьмой в общем зачете. Это стало лучшим результатом за последние годы. Примечательно, что к минувшему сезону биатлонисты готовились в Беларуси. Однако для текущего года этого будет недостаточно. Олимпиада, как известно, пройдет в горах. Поэтому выезд за границу неизбежен.

Юрий Альберс, главный тренер сборной Беларуси по биатлону:

В этом сезоне все будет у нас соответствовать той модели подготовки, которую мы уже защитили и в РНПЦ спорта, и в министерстве. И с учетом того, что Олимпийские игры пройдут на высоте 1 700 метров и выше, без горной подготовки там делать будет нечего. Поэтому спланировано, что четыре раза перед Олимпийскими играми команды – и мужская, и женская – будут готовиться в условиях среднегорья.

Олег Рыженков, старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону:

В этом году мы продолжили те славные традиции белорусского биатлона, которые были заложены в прошлые года. Может, где-то, скажем, не получалось два, три, четыре последних года, но этот год показал, что все-таки биатлон есть, биатлон живет, биатлон может показывать результат. Предстоящий сезон олимпийский для нас очень важен, и у нас на самом деле стоят глобальные задачи, которые нам необходимо решить и на Олимпийских играх завоевать медаль.