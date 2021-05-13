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Женская сборная Беларуси по волейболу досрочно вышла на чемпионат Европы

13 мая 2021 20:44
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Новости Беларуси. Задача решена досрочно. Женская сборная Беларуси по волейболу обыграла Эстонию и вышла на чемпионат Европы с первого места в отборочной группе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по волейболу досрочно вышла на чемпионат Европы-1

Как и в первой встрече этих команд, белоруски победили по сетам всухую – 3:0. Но сказать, что виктория далась легко, нельзя. В двух первых партиях борьба шла до последнего мяча. В стартовом сете наши девушки были сильнее 25:22, а второй вышел максимально напряженным: хозяйки паркета упустили массу сетболов, но все же выиграли – 29:27. И только в третьей партии белорускам было попроще, в итоге 25:16.

Женская сборная Беларуси по волейболу досрочно вышла на чемпионат Европы-4

Заключительный матч отбора наша сборная проведет в субботу, 15 мая, против Швейцарии. Континентальный форум, который совместно примут Сербия, Румыния, Болгария и Хорватия, стартует 18 августа.

# Волейбол # Фотофакт

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