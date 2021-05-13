Женская сборная Беларуси по волейболу досрочно вышла на чемпионат Европы

Как и в первой встрече этих команд, белоруски победили по сетам всухую – 3:0. Но сказать, что виктория далась легко, нельзя. В двух первых партиях борьба шла до последнего мяча. В стартовом сете наши девушки были сильнее 25:22, а второй вышел максимально напряженным: хозяйки паркета упустили массу сетболов, но все же выиграли – 29:27. И только в третьей партии белорускам было попроще, в итоге 25:16.