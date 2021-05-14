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​Команда Беларуси по артистическому плаванию завоевала бронзу на чемпионате Европы

14 мая 2021 12:57
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Новости Беларуси. Команда Беларуси по артистическому плаванию завоевала бронзу на чемпионате Европы в комбинации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

​Команда Беларуси по артистическому плаванию завоевала бронзу на чемпионате Европы-1

Расположиться на третьей ступени пьедестала нашим барышням позволил результат, чуть превысивший 86 баллов. Обладательницами наград стали Анастасия Новоселова, Вера Буцель, Анна Ковцун, Александра Высоцкая, Маргарита Кирилюк, Валерия Пузь, Ксения Кулешова, Яна Кудина, Ксения Трацевская и Анастасия Сувалова.

Первое место оставила за собой сборная Украины, показавшая выступление на 94,7000 балла. Вторыми стали девушки из Греции с показателем 89,1000 балла.

Напомним, ранее на континентальном форуме бронзой среди солисток отметилась Василина Хондошко.

# Плавание # Анастасия Новоселова # Вера Буцель # Анна Ковцун # Александра Высоцкая # Маргарита Кирилюк # Валерия Пузь # Ксения Кулешова # Яна Кудина # Ксения Трацевская # Анастасия Сувалова # Василина Хондошко # Фотофакт

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